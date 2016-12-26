Источник: на дне моря, предположительно, обнаружили обломки Ту-154

Обломки самолета обнаружила поисковая группа МЧС в миле от берега. По предварительной информации, они принадлежат потерпевшему крушение в воскресенье российскому лайнеру Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщили источники в экстренных службах.



«Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 м на глубине 25 м», — цитирует ТАСС слова источника.



Часть фрагментов, по словам представителя экстренных служб, уже поднята на поверхность, сообщает телеканал «Звезда».



В авиакатастрофе в воскресенье погибли 92 человека, среди них были девять журналистов, 64 артиста и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, военные и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.



Самолет потерпел крушение через две минуты после вылета из Адлера.

Теракт не рассматривается в качестве основной версии катастрофы самолета Ту-154 в Сочи.