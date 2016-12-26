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Из-за пожара в ТЦ на юге Москвы эвакуировали 200 человек

Пострадавших в результате ЧП нет

Около 200 человек, включая сотрудников и покупателей, эвакуировали из-за пожара, который произошел в одном из торговых центров на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Возгорание произошло в торговом центре в районе метро «Автозаводская» по адресу Ленинская слобода, дом 26. Очаг пожара находился на втором этаже в складском помещении трехэтажного торгового здания, сообщает телеканал «360». Площадь возгорания составила 5 кв. м.

В настоящее время огонь ликвидирован, в результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Из-за пожара в ТЦ на юге Москвы эвакуировали 200 человек

Пострадавших в результате ЧП нет

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