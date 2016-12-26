Закончилось строительство ​​​​​​​«Зенит-Арены»

В понедельник пресс-секретарь «Метростроя», являющегося генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, Екатерина Гигиняк сообщила в своем Twitter о завершении строительных работ. Стадион «Зенит-Арена» начали возводить еще в 2007 году. Как выяснили «Известия», cразу после подписания акта планируется подать документы в Росреестр, чтобы зарегистрировать сооружение в качестве объекта имущественного комплекса города. И только после этого стадион начнут передавать петербургскому футбольному клубу «Зенит».

Передача «Зенит-Арены» запланирована на 25 января. А праздничная церемония открытия стадиона состоится весной, после того как здесь пройдут тестовые матчи и в целом завершится адаптация. Официальную оценку итогам стройки даст во время посещения объекта 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Но уже сейчас вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал «Известиям» о том, какими усилиями был сдан стадион и какие выводы власти города сделали из этого.



— С 2008 года по август 2016 года строительство осуществляла «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», и за этот период объект, по сути, превратился в долгострой, его стоимость выросла в разы, — рассказал Игорь Албин «Известиям».

Он напомнил, что в августе контракт с прежним генподрядчиком был расторгнут по целому ряду причин.

— Учитывая сжатые сроки завершения работ на объекте, на фоне низких темпов производства работ, крайне низкой динамики освоения лимитов финансирования, отсутствия надлежащей и оперативной реакции на предписания заказчика, неоправданную волокиту при принятии управленческих, технических и производственных решений, низкую мобилизацию трудовых ресурсов и низкую культуру производства, плохое качество работ и понимая, что подобная линия поведения ставит под угрозу срыва ввод в эксплуатацию стадиона в сроки, определенные руководством города и страны, принято сложное, но единственно возможное в этой ситуации решение о досрочном расторжении контрактов, — сказал вице-губернатор.

Также представители вице-губернатора предоставили «Известиям» фотографии дефектов стадиона, выявленных в августе. В длинном списке можно найти нарушения по материалам и технологиям устройства навесов павильонов, не устраненные последствия урагана, отсутствие должного ухода за полем, нарушение технологии устройства кровли, некачественную гидроизоляцию, отсутствие водоотвода с кровли стилобата, чаши стадиона и кровли, затопление поля, транспортного тоннеля, коридора сектора А, лифтовых шахт и т.д. Как признавался Игорь Албин в июле, «мы, по сути, не работаем, а плаваем на объекте в период осадков».

Вице-губернатор пояснил, что «приход на нового генподрядчика — ОАО «Метрострой», и «проведенная мобилизация трудовых и технических ресурсов» позволили набрать темп и довести объект до ввода в эксплуатацию.

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

— — В полной мере трудности, связанные с наследством прежнего генподрядчика, еще не преодолены, — признался, однако, вице-губернатор. — Нам предстоит довести до комфортных значений вибрацию выкатного поля, завершить пусконаладочные работы, устранить выявленные при приемке-передаче объекта дефекты.

Он добавил, что часть работ должна провести эксплуатирующая организация, у которой «есть свое видение проблемных вопросов и задач развития стадиона как спортивно-культурного объекта».

— Однако безопасность и надежность построенного стадиона будет гарантирована актом о вводе его в эксплуатацию, и это будет комфортный для игроков, болельщиков, посетителей, персонала и гостей объект, — отметил Игорь Албин. — у Петербурга есть колоссальный потенциал для развития и мощный строительный комплекс, который позволяет реализовать самые амбициозные проекты.

Напомним, строительство нового стадиона на месте снесенного стадиона имени Кирова на Крестовском острове началось еще в 2007 году. Первоначальный срок сдачи — 2009 год. Стадион, вмещающий до 68 тыс. человек на спортивных мероприятиях и до 80 тыс. — на развлекательных, назывался уникальным из-за выдвижного поля и других передовых технологий. Но «уникальность» потребовала изменений в проекте, особенно после решения проводить на стадионе матчи ЧМ-2018 по футболу, и привела к росту цены. С 2008 года стадион строила компания «Трансстрой» и входящие в нее структуры. С тех пор расходы на строительство выросли с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей.

В августе этого года комитет по строительству Петербурга разорвал контракт с «Трансстроем» и выбрал нового генподрядчика — петербургскую компанию «Метрострой».

16 ноября был арестован бывший вице-губернатор Петербурга, курировавший стройку до Албина — Марат Оганесян. По версии следствия, он, будучи вице-губернатором Петербурга, через фирмы-однодневки вывел более 50 млн рублей, которые планировалось потратить на видеотабло.

О том, на каких именно условиях стадион передадут «Зениту» 25 января 2017 года, будет объявлено дополнительно. В аппарате Игоря Албина «Известиям» рассказали только, что «обсуждается вопрос о концессии».

Летом 2017 года «Зенит-Арена» станет основной площадкой Кубка конфедераций. А в 2018 году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

