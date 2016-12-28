Ибрагим Бальде может перейти к Виктору Гончаренко в ЦСКА

ЦСКА планирует усилить атакующую линию. По информации «Известий», армейцы рассматривают кандидатуру экс-форварда краснодарской «Кубани» Ибрагима Бальде. Как сообщает источник в клубе, трансфер возможен в случае ухода Ласины Траоре, с которым красно-синие планируют расстаться в ближайший дозаявочный период.

Сейчас 27-летний сенегалец выступает за клуб второго французского дивизиона «Реймс». В нынешнем сезоне Бальде провел 12 матчей в Лиге 2 и забил два гола, а его команда после 19 туров идет на втором месте в турнирной таблице и борется за повышение в классе.

— Неважная статистика в нынешнем сезоне вызывает недовольство у руководства французского клуба, готового отдать Бальде в аренду или расторгнуть с ним контракт, — рассказал источник «Известий». — В этом случае ЦСКА может получить его за незначительные деньги, а также договориться с Бальде о зарплате на выгодных для себя условиях. Кроме того, руководство армейцев рассчитывает, что весомым аргументом для Ибрагима станет возможность снова поработать с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.

Сам Виктор Гончаренко также не скрывает, что клуб ищет мощного форварда.

— Нам нужен центральный форвард, который умеет работать спиной к воротам и завершать атаки, — заявил он. — Фамилии называть не буду, ведем несколько вариантов.



С белорусским специалистом Бальде уже работал в краснодарской «Кубани» в сезоне-2013/14. Ибрагим был основным форвардом клуба и демонстрировал высокую результативность. Однако в ноябре 2014 года Виктор Гончаренко был отправлен в отставку несмотря на то, что после 13 туров команда шла в лидирующей тройке, потерпев всего одно поражение.

После ухода Гончаренко Бальде публично поблагодарил своего бывшего наставника и его штаб за совместную работу. Впрочем, стоит отметить, что сенегалец был востребован при всех тренерах «Кубани»: он пришел в краснодарский клуб летом 2012 года, сыграл в чемпионате России 82 матча и забил 24 гола.

Летом 2016 года после вылета «Кубани» из РФПЛ Бальде покинул клуб на правах свободного агента. До приезда в Россию Ибрагим выступал в чемпионате Испании в составе мадридского «Атлетико», «Нумансии» и «Осасуны». В 2012 году в составе сборной Сенегала ездил на Олимпийские игры в Лондоне. Там на групповой стадии он сыграл во всех трех матчах и забил гол в ворота будущих победителей турнира — сборной Мексики.

После летнего перехода Ахмеда Мусы в английский «Лестер» у ЦСКА осталось лишь два форварда: Карлос Странберг и Ласина Траоре, арендованный у «Монако» в июле 2016 года. Ближе к зиме в основном составе заиграл молодой армейский воспитанник Федор Чалов. В декабре генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб рассматривает вариант с досрочного прекращения аренды Траоре. При этом зимой из Бразилии может вернутся арендованный бразильским «Интернасьоналем» Витиньо.

Одним из вариантом дальнейшего продолжения карьеры Траоре рассматривалась испанская «Малага». Но в понедельник в СМИ появилась информация, что сделка между «Монако» и «Малагой» может сорваться и в этом случае ивуариец останется в ЦСКА до конца сезона, что может осложнить возможный переход Бальде с учетом ограниченности трансферного бюджета армейцев.

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