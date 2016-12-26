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ОП предлагает назвать именем Глинки госпремию за правозащиту

С таким предложением выступила Диана Гурцкая

Член Общественной палаты (ОП) РФ Диана Гурцкая выступила с предложением назвать Государственную премию в области правозащиты и благотворительности именем Елизаветы Глинки. Гурцкая намерена представить эту инициативу президенту России Владимиру Путину.

«На ближайшем заседании Общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности и Государственной премии за достижения в области благотворительной деятельности я внесу соответствующее предложение на рассмотрение коллег и последующего обращения к главе государства», — сказала Гурцкая, передает «РИА Новости».

Бывший уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов ранее предложил назвать именем Елизаветы Глинки Первый московский хоспис для детей.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

ОП предлагает назвать именем Глинки госпремию за правозащиту

С таким предложением выступила Диана Гурцкая

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