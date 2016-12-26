ОП предлагает назвать именем Глинки госпремию за правозащиту

Член Общественной палаты (ОП) РФ Диана Гурцкая выступила с предложением назвать Государственную премию в области правозащиты и благотворительности именем Елизаветы Глинки. Гурцкая намерена представить эту инициативу президенту России Владимиру Путину.

«На ближайшем заседании Общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности и Государственной премии за достижения в области благотворительной деятельности я внесу соответствующее предложение на рассмотрение коллег и последующего обращения к главе государства», — сказала Гурцкая, передает «РИА Новости».

Бывший уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов ранее предложил назвать именем Елизаветы Глинки Первый московский хоспис для детей.