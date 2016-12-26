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Из квартиры безработного украли 1 млн рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело

У безработного украли 1 млн рублей прямо из московской квартиры в центре города. Об этом сообщили в правоохранительных органах Москвы.

Инцидент произошел 24 декабря на 2-й Фрунзенской улице. Потерпевший рассказал, что ушел из дома 23 декабря в 14.30, а когда вернулся в 01.30 на следующий день, то заметил, что произошла кража. Злоумышленник проник в квартиру на втором этаже, отжав окно. Забрав деньги и часы, он скрылся, сообщает телеканал «360».

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Из квартиры безработного украли 1 млн рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело

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