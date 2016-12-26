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Дарья Донцова признана писателем года

Именно ее имя назвали 3% россиян, опрошенных ВЦИОМ

Россияне назвали писателем года Дарью Донцову — таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уже четвертый год подряд Донцова занимает эту позицию. В этом году она набрала три процента голосов россиян, обогнав свою коллегу Татьяну Устинову, у которой два процента. Все остальные отечественные писатели набрали по одному или менее одного процента, сообщает «Лента.ру».

Лучшим музыкантом года стал певец Филипп Киркоров (7%). Второе место, набрав по 4%, заняли Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев и Алла Пугачева.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Дарья Донцова признана писателем года

Именно ее имя назвали 3% россиян, опрошенных ВЦИОМ

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