Дарья Донцова признана писателем года

Россияне назвали писателем года Дарью Донцову — таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уже четвертый год подряд Донцова занимает эту позицию. В этом году она набрала три процента голосов россиян, обогнав свою коллегу Татьяну Устинову, у которой два процента. Все остальные отечественные писатели набрали по одному или менее одного процента, сообщает «Лента.ру».

Лучшим музыкантом года стал певец Филипп Киркоров (7%). Второе место, набрав по 4%, заняли Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев и Алла Пугачева.