Омичка печатала деньги на принтере и три года расплачивалась ими

Жительница Омска печатала фальшивые купюры на принтере. Деньги она сбывала в небольших торговых точках, в которых нет устройств по определению их подлинности.

Уголовное дело в отношении 50-летней омички направлено в суд. Ее обвиняют в производстве и сбыте поддельных денежных купюр. По данным следствия, изготовлением фальшивых банкнот женщина занималась с 1 января 2013 года до 19 марта 2016 года.



При обыске у нее дома оперативники обнаружили отсканированные файлы с изображением банкнот достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Полицейские установили, что фальшивые деньги подозреваемая печатала на струйном принтере.

Ее задержали с помощью бдительной продавщицы, которая заметила банкноты с одинаковыми номерами.

Всего таким образом она намеревалась сбыть поддельных денежных купюр на сумму более 270 тыс. рублей, передает РИА «Омск-информ».

