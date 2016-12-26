В Ижевске изъяли несколько десятков тысяч бутылок спиртового лосьона

Ижевская полиция арестовала крупную партию косметического лосьона на спирту.

Сейчас проводится органолептическое исследование продукции. По предварительным данным, средство опасно для жизни.



Идет доследственная проверка.

Бутылки нашли во время проверки одной из оптовых баз города. Были изъяты средства под названием «Лосьон косметический «Боярышник», «Лосьон косметический «Хлебный Люкс», «Лосьон косметический «Березовые почки», «Лосьон косметический с экстрактом красного перца».



У партии не было документов, удостоверяющих легальность производства.



Сейчас правоохранители направили запрос в региональный Минздрав, чтобы определить круг людей, которые могли употреблять эту продукцию.

Кроме того, республиканский Минздрав собирает сведения о лицах, госпитализированных в местные больницы с признаками острого алкогольного отравления и интоксикации, передает ИА «Сусанин».