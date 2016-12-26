РФ и Казахстан подписали документы о сотрудничестве по Байконуру

Россия и Казахстан подписали концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур».

Свои подписи под документом поставили вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

Стороны также внесли изменения в соглашение о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти.



Во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге Назарбаев отметил, что новое соглашение по сотрудничеству позволит успешно развивать взаимодействие в космической сфере.

По его словам, документом утверждается новая «дорожная карта» на восемь лет — до 2025 года, передает ТАСС.



Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил Астану, где в ходе переговоров были согласованы предложения сторон относительно будущего Байконура и наиболее важного совместного проекта «Байтерек».



Космодром Байконур был передан России в аренду сроком на 20 лет в 1994 году. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года.