РФ и Казахстан подписали документы о сотрудничестве по Байконуру

Также внесены изменения в соглашение о статусе города Байконур
Россия и Казахстан подписали концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур».
Свои подписи под документом поставили вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.
Стороны также внесли изменения в соглашение о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти.
Во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге Назарбаев отметил, что новое соглашение по сотрудничеству позволит успешно развивать взаимодействие в космической сфере.
По его словам, документом утверждается новая «дорожная карта» на восемь лет — до 2025 года, передает ТАСС.
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил Астану, где в ходе переговоров были согласованы предложения сторон относительно будущего Байконура и наиболее важного совместного проекта «Байтерек».
Космодром Байконур был передан России в аренду сроком на 20 лет в 1994 году. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года.