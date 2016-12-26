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Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

По словам представителя погодного центра «Фобос», в конце рабочей недели в столице ожидается оттепель

Температура в Москве в новогоднюю ночь поднимется до 0 градусов, в столичном регионе ожидаются осадки, сообщили в погодном центре «Фобос».

«В конце рабочей недели очередной атлантический циклон принесет к берегам Москвы-реки осадки и новую волну оттепели», — приводит Lenta.ru сообщение представителя центра.

При этом синоптики отметили, что в четверг в столичном регионе ожидается похолодание до 7 градусов мороза.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

По словам представителя погодного центра «Фобос», в конце рабочей недели в столице ожидается оттепель

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