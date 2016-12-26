Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

По словам представителя погодного центра «Фобос», в конце рабочей недели в столице ожидается оттепель
Температура в Москве в новогоднюю ночь поднимется до 0 градусов, в столичном регионе ожидаются осадки, сообщили в погодном центре «Фобос».
«В конце рабочей недели очередной атлантический циклон принесет к берегам Москвы-реки осадки и новую волну оттепели», — приводит Lenta.ru сообщение представителя центра.
При этом синоптики отметили, что в четверг в столичном регионе ожидается похолодание до 7 градусов мороза.