Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Температура в Москве в новогоднюю ночь поднимется до 0 градусов, в столичном регионе ожидаются осадки, сообщили в погодном центре «Фобос».



«В конце рабочей недели очередной атлантический циклон принесет к берегам Москвы-реки осадки и новую волну оттепели», — приводит Lenta.ru сообщение представителя центра.

При этом синоптики отметили, что в четверг в столичном регионе ожидается похолодание до 7 градусов мороза.