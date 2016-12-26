Певец из Твери прислал любимой фото из салона Ту-154 перед крушением

Среди погибших в авиакатастрофе военного самолета над Сочи оказался уроженец Твери, 30-летний Александр Штуко, артист Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Его сестра Эмма рассказала ИА «ТВЕРИГРАД», что он мечтал о свадьбе и планировал вернуться из Сирии в Тверь на Новый год.

Александр в ансамбле имени Александрова работал два года. По словам сестры, он был хористом и ему обещали, что через несколько лет его могут сделать солистом, голос у него был красивый и редкий — бас.



Последний звонок от Александра был перед вылетом в Сирию. По словам сестры, он обещал еще раз позвонить во время остановки в Сочи, но так и не сделал этого. На Новый год он планировал вернуться в Тверь и привезти всем родным подарки.



Александр мечтал о свадьбе со своей любимой — Юлией, москвичкой, работницей банка. Вместе они хотели накопить на жилье, родить малышей, были очень счастливы.

Любимая Александра, Юлия, на своей странице опубликовала его последнее фото, сделанное уже в самолете. «Мой мальчик, моя любовь, моя жизнь, ты самый лучший на земле, я всегда тебе это говорила! — написала Юлия. — Пусть земля тебе будет пухом!».



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