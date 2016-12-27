Верю в единство российской нации

После того как президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани поддержал предложения по проведению Года единства российской нации и созданию специального закона, в обществе усилились дискуссии на эту тему. Для сенаторов как законодателей и для Совета Федерации как палаты, представляющей интересы многонациональных регионов России, появился еще один повод задуматься над глубинными вопросами устройства нашего общества.

Среди множества точек зрения на эту тему можно выделить несколько полярных. Есть те, которые считают, что россияне — это не нация, а некая совокупность народов, проживающих на одной территории. Собственно, так же, как в распавшемся четверть века назад СССР, по их мнению, не было и советской нации. Другие отмечают важность существования этнической общности с единым языком и самосознанием. Третьи, чью точку зрения разделяю и я, полагают, что российская нация полиэтнична, то есть имеет множество национальных, культурных, исторических корней.

Такой же, на мой взгляд, была и советская нация, которая в 1941 году героическими совместными усилиями русского, белорусского, казахского и других народов остановила врага на подступах к Москве и сокрушила фашизм в его логове. Советская нация сумела впервые запустить человека в космос, поднять целину и построить БАМ. И в наши дни истоки братства народов бывшего СССР создают предпосылки для нашей евразийской интеграции, кооперации совместных усилий на других направлениях.

Несомненно, в истории России было немало сложных и даже трагических страниц. Одной из них остается Кавказская война 1801–64 годов, в ходе которой погибли сотни тысяч человек, еще около полумиллиона переселилось с Кавказа в другие страны. Однако, как показало время, ни один кавказский народ не обрел на чужбине своей национальной государственности как естественного условия для самосохранения и самореализации. Ни азербайджанцы в Иране, ни армяне в Турции, ни представители огромной северокавказской диаспоры на Ближнем Востоке не имеют даже автономного статуса в странах проживания.

Между тем именно в России, где, по данным переписи 2010 года, проживает 193 народа и народности, которые говорят на 171 языке и исповедуют 11 направлений традиционных религиозных учений, удается обеспечить не только комфортное проживание представителей всех национальностей и конфессий, но и сохранить национальные языки, культуру, традиции.

Возникает вопрос о том, насколько возможно совместить общероссийские и национальные интересы? Но именно в этом и заключено главное условие сохранения государственной стабильности и целостности. И основным цементирующим началом для единства нации являются великий русский язык и культура.

Русский язык является исторически сложившимся средством межнационального общения. Он связывает языки и дает мощный стимул для их развития, культурного обмена.

Например, великий поэт ХХ века Расул Гамзатов, выступая перед русскоязычной аудиторией, сначала читал на родном аварском языке свои стихи и переводы на аварский произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, а уже затем доносил до публики переводы своих стихов на русский язык. При этом он подчеркивал, что «без великой русской культуры вообще не было бы поэта Расула Гамзатова». Богатство и выразительность русского литературного языка может без искажений передавать смысловые оттенки произведений культуры, созданной на национальных языках. Поэтому русский язык не мешает, а помогает их развитию. Посредством русского языка можно донести до мирового сообщества самобытность национальной культуры.

Современный мир преображается под влиянием информационных технологий. Сегодня Яндекс, Google и другие крупные IT-компании предоставляют возможность электронного перевода текстов, страниц сайтов и другой информации. Но пока компьютер не в состоянии распознать эмоционально-смысловые оттенки литературных произведений. Поэтому так важно обеспечить условия нормальной работы и культурного обмена — писателей, переводчиков, журналистов, ученых, педагогов, представителей того слоя интеллигенции, который сохраняет и приумножает богатство русского языка и национальных языков народов России, формируют в обществе единство ценностей, а в итоге и единство российской нации.

Возможно, необходимо вернуться к практике стимулирования межнационального культурного обмена. Сегодня, когда бумажные книги, газеты, журналы сдают позиции под натиском электронных носителей и интернета, развивать национальную литературу без механизмов государственной поддержки сложно. Исчезает отечественная переводческая школа, во многих издательствах упразднены отделы национальной литературы. Нужны новые площадки, на которых могли бы публиковаться как известные, так и начинающие авторы, работающие на национальных языках. Подобные механизмы можно предусмотреть и для русскоязычных авторов из других стран.

2 декабря в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. На заседании ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов предложил создать в Москве Дом национальных литератур. И эта идея понравилась президенту России. Думаю, что подобный механизм сохранения национальной литературы должен быть ориентирован не только на взаимодействие с литературным богатством государств СНГ, но и в первую очередь на литературное наследие народов России.

Поэтому при обсуждении концепции российской нации важно заложить в нее ответы на современные вызовы, механизмы сохранения национальных культур и традиций, их выживания под натиском глобализации и изменяющегося мира.



Автор — заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ