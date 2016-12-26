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Самарский авиазавод проверяют следователи по делу о крушении Ту-154

Разбившийся над Черным море самолет был выпущен в 1983 году на «Авиакоре»

Фото: ТАСС/Денис Гришкин

В самарский завод «Авиакор» пришли представители следственных органов. Они проверяют все документы, касающиеся самолета Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. 

Сообщается, что изучение технической документации в подобных случаях — стандартная процедура. Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету Ту-154, оказывают следователям содействие, передает «ВолгаНьюс.рф». 

Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был выпущен в марте 1983 года на самарском авиазаводе. Последний, третий по счету, капремонт воздушное судно прошло на «Авиакоре» в декабре 2014 года.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря. Он пропал с радаров через две минуты после взлета. Фрагменты лайнера были обнаружены в 1,5 км от Сочи на глубине 50–70 м.

В авиакатастрофе погибли начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и практически весь состав легендарного хора, входящего в ансамбль имени Александрова, вместе с руководителем коллектива генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, одна из самых известных в стране благотворителей Доктор Лиза — Елизавета Глинка и журналисты с «Первого канала», НТВ и «Звезды».

Самолет держал курс в сирийскую Латакию. Артисты ансамбля имени Александрова собирались дать предновогодний концерт для российских военнослужащих на базе Хмеймим. 

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Самарский авиазавод проверяют следователи по делу о крушении Ту-154

Самарский авиазавод проверяют следователи по делу о крушении Ту-154Разбившийся над Черным море самолет был выпущен в 1983 году на «Авиакоре»

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