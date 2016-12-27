У России нет медального плана на чемпионат Европы по фигурному катанию

На прошлой неделе в Челябинске состоялся чемпионат России по фигурному катанию. По его итогам сформировался список спортсменов, которые через месяц представят нашу страну на чемпионате Европы в чешской Остраве. Лучшими в женском одиночном катании стали Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском — Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун. В парном катании золото взяли Ксения Столбова и Федор Климов, серебро — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу — Наталья Забияко и Александр Энберт. Двукратные чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов заняли пятое место.



В танцах на льду победили Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин, а третьими — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. К сожалению, без наград остались Елена Ильиных и Руслан Жиганшин. Также в женском одиночном катании за пределами тройки победителей неожиданно оказались бронзовые призеры двух последних чемпионатов мира Анна Погорилая и Елена Радионова, а также чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) уже заявила, что отбор на чемпионат Европы будет вестись строго по спортивному принципу, и утвердила список из 12 лучших фигуристов, выступавших в Челябинске.

— Результат уже известен, и всё будет соответствовать ему, — заявил «Известиям» президент ФФКР Александр Горшков. — Состав сборной России будет сформирован в соответствии с результатами в Челябинске. У нас есть потенциал, который спортсмены наработали к настоящему времени — они должны его реализовать. Я всегда говорил и скажу еще раз — никаких медальных планов мы не составляли и сейчас не составляем.

В соревнованиях на ледовой арене «Трактор» не смог принять участие целый ряд звезд отечественного фигурного катания. Еще летом стало ясно, что сезон пропустят олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков. В начале декабря о пропуске сезона заявила победительница сочинской Олимпиады в одиночном катании Аделина Сотникова, а в середине месяца получила травму чемпионка последних Игр в командных соревнованиях Юлия Липницкая.

Известный тренер Виктор Кудрявцев тем не менее отмечает возросший уровень внутрироссийских соревнований. Особенно он подчеркнул высокую конкуренцию в женском одиночном катании и появление перспективной молодежи у мужчин-одиночников.

— Чемпионат показал рост во всех видах фигурного катания, — сказал Виктор Кудрявцев «Известиям». — В частности, в женском одиночном катании продолжается успешная подготовка молодых спортсменок в каждой школе Москвы, Санкт-Петербурга и периферийных городов. Это связано с тем, что в последние годы ФФКР уделяет особое внимание развитию этого вида спорта даже в самых удаленных уголках страны.

Он отметил успешный дебют во взрослом катании 14-летней Алины Загитовой, выигравшей серебро.

— Обратите внимание, что Алина Загитова появилась из детской школы Ижевска, — продолжил эксперт. — Если мы еще больше расширим географию фигурного катания, то конкуренция усилится на порядок. Хотя у женщин она уже и так высока. Та же Загитова обладает очень сложной техникой в произвольной программе, которой сейчас больше нет ни у кого. Что касается артистизма, то вторая оценка к ней придет значительно позже — по мере развития. У Алины всё впереди по части борьбы за золото Олимпиады — не Пхенчхана-2018, но Пекина-2022.

По словам члена тренерского совета ФФКР, однозначной фавориткой нынешнего сезона является действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

— Медведева сейчас в прекрасной форме, — уверен он. — Она выполнила произвольную программу в Челябинске даже сильнее, чем на финале Гран-при в Марселе. Она позволила себе нарушение правил в произвольной программе и, не учитывая лишний прыжок, сумела оторваться от конкурентов. Это говорит о том, что в чемпионате России выступать сложнее, чем на некоторых международных соревнованиях. Даже занявшая пятое место Радионова могла принести России медаль, если бы поехала на чемпионат Европы. Сейчас среди наших девушек почти все из первой десятки могут бороться за медали на континентальном первенстве.

При этом специалист, в 1975 году приведший Сергея Волкова к первому в истории СССР золоту чемпионата мира в мужском одиночном катании, не исключил, что в обозримом будущем усилится внутренняя конкуренция и в мужском одиночном разряде.

— Наши результаты на международных соревнованиях пока не такие выдающиеся, — посетовал Виктор Кудрявцев. — Потому что внутренняя конкуренция среди мужчин более низкая, чем у женщин. Но прошедший чемпионат России дал предпосылки роста молодых ребят — Коляды и Самарина. Они не побоялись бороться за первые места и включили в свои программы сложные прыжки, преподнесли более серьезную программу, которую уверенно выполняли. Так же было и в финале Гран-при, где наша молодежь сумела составить конкуренцию главным фаворитам — японцу Юдзуру Ханю и испанцу Хавьеру Фернандесу. Уже там наши парни включили сложные элементы и сумели с ними справиться, проявив психологическую устойчивость и характер. И это на фоне роста конкуренции в мужском катании. Я заметил, что в прошлом году у многих спортсменов не было прыжков в четыре оборота, а сейчас многие вставляют в свои программы даже по два четверных прыжка.

По его мнению, занявшие первые места в Челябинске 21-летний Михаил Коляда и 18-летний Александр Самарин уже сейчас готовы биться за первые места на главных международных соревнованиях предолимпийского сезона.

— В Челябинске они показали уверенное катание и способность бороться, — резюмировал Виктор Кудрявцев. — Если они будут так же настроены на борьбу в Остраве, то могут показать на чемпионате Европы достойный результат. А Коляда поборется за место в первой пятерке на мартовском чемпионате мира в Хельсинки.

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