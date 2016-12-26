Два элемента Ту-154 подняты со дна моря

Водолазам удалось поднять со дна Черного моря два элемента механизма управления самолета Ту-154. Как отметили в Минобороны РФ, радиус разброса обломков составляет примерно 500 м.

«В районе проведения поисковой операции на удалении 1,7 тыс. м от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 м», — отмечается в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Принадлежность обломков к рухнувшему 25 декабря Ту-154 установили по серийным номерам. Средняя глубина в районе их обнаружения составляет примерно 30 м.

Поиск обломков ведется по трассе полета воздушного судна.