Число погибших от «Боярышника» в Иркутске достигло 77 человек

Количество жертв массового отравления контрафактным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 77 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав Иркутской области.

«На вечер понедельника в медучреждении скончался еще один пострадавший, таким образом от метанола в «Боярышнике» скончались 77 человек», — рассказала представитель ведомства Татьяна Шкурская.

По ее словам, всего пострадавших 123, в стационарах на лечении находятся 16 пациентов.

Как ранее писали «Известия», в рамках уголовного дела, возбужденного в Иркутске по статье о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, задержаны 19 человек.

