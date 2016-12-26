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Число погибших от «Боярышника» в Иркутске достигло 77 человек

В больницах города остаются 16 пострадавших

Количество жертв массового отравления контрафактным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 77 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав Иркутской области.

«На вечер понедельника в медучреждении скончался еще один пострадавший, таким образом от метанола в «Боярышнике» скончались 77 человек», — рассказала представитель ведомства Татьяна Шкурская.

По ее словам, всего пострадавших 123, в стационарах на лечении находятся 16 пациентов.

Как ранее писали «Известия», в рамках уголовного дела, возбужденного в Иркутске по статье о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, задержаны 19 человек.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Число погибших от «Боярышника» в Иркутске достигло 77 человек

В больницах города остаются 16 пострадавших

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