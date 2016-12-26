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МО РФ: на пассажирах Ту-154 не было спасательных жилетов

В ведомстве назвали эту информацию слухами и постыдными инсинуациями

В Минобороны опровергли слухи о том, что на пассажирах потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154 были спасательные жилеты.

«Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, — постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности. С первых часов после трагедии Минобороны России вместе с другими федеральными ведомствами и службами доводят обществу и журналистам исчерпывающую и объективную информацию о ходе поисковой операции», — заявили в оборонном ведомстве, передает ТАСС.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что на нескольких жертвах авиакатастрофы были надеты спасательные жилеты.

К настоящему моменту обнаружено 11 тел погибших. Всего на борту находились 92 человека.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

МО РФ: на пассажирах Ту-154 не было спасательных жилетов

В ведомстве назвали эту информацию слухами и постыдными инсинуациями

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