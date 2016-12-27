«Конкурентов в КХЛ у СКА сегодня нет»

Петербургский СКА набрал потрясающую форму в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — подопечные Олега Знарка не оставляют своим соперникам шансов уже в девятом матче подряд. В прошедший игровой день питерцы разгромили нижнекамский «Нефтехимик» — 4:0. Отметим, до этого клуб из Северной столицы провел в нынешнем чемпионате 15-матчевую серию без поражений, что является рекордом для армейского клуба. Таким образом, питерцы приблизились к рекорду КХЛ, который пока принадлежит омскому «Авангарду»: в сезоне-2010/11 «орлы» выиграли 18 матчей подряд.

Армейцы из Санкт-Петербурга безоговорочно лидируют в западной конференции КХЛ. В активе СКА — 103 очка в 41 матче. У главных преследователей команды Олега Знарка — ЦСКА — пока 97 очков в 43 матчах. Интересно, что хоккеисты СКА проиграли в регулярном первенстве всего шесть матчей, четыре из которых в овертайме. Также петербуржцы являются самой забивающей и мало пропускающей командой чемпионата. На счету армейцев — 175 забитых и 64 пропущенные шайбы. Лучшим бомбардиром команды из города на Неве является Илья Ковальчук, у которого по системе «гол+пас» 56 очков (22 гола и 34 передачи).

Именитый отечественный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у подопечных Олега Знарка фактически нет конкурентов в КХЛ.

— В КХЛ у СКА конкурентов нет, — сказал «Известиям» Александр Кожевников. — Это сильнейшая команда лиги с опытным тренером и отличным составом. Думаю, их результаты — это не сенсация, а закономерность. Очень важен вопрос психологии, чтобы держать высокие позиции и набранный темп. А что касается их рекордной серии, то за такого рода достижениями больше следят болельщики и журналисты, а не сами хоккеисты. Им куда важнее готовиться к плей-офф — прежде всего морально, психологически.



Также эксперт отметил, что у СКА сейчас хорошая скамейка запасных и команде должно хватить физических сил на весь турнир.



— Если кто-то из игроков «подсядет», его спокойно можно заменить, — продолжил он. — В СКА фактически 5–6 играющих звеньев. Много и талантливых молодых ребят, и в то же время хватает опытных игроков. Поэтому слабых мест у них фактически нет. Думаю, питерские армейцы сумеют в нынешнем ритме спокойно играть до конца чемпионата.



Легенда советского и российского хоккея олимпийский чемпион Валерий Каменский также заявил «Известиям», что нынешний состав СКА позволит команде стабильно выступать на протяжении всего сезона.

— СКА отлично подготовился к сезону и хорошо укомплектовался, что и дает такой результат, — отметил Валерий Каменский. — С таким составом у них есть все шансы для того, чтобы ровно пройти сезон и играть так же результативно. И всё же хоккей — игра непредсказуемая, главные события и вся интрига развернутся уже в плей-офф. Важно понимать, что в матчах со СКА у любой команды двойная мотивация, так как каждый хочет обыграть лидера.

Валерий Каменский считает, что для СКА очень важно сохранить в составе Евгения Дадонова и Вадима Шипачева, контракты которых истекают по окончании сезона.

— Шипачев и Дадонов входят в одно из ведущих звеньев команды, и они, естественно, очень важны для СКА, — резюмировал Валерий Каменский. — Наверное, любой тренер не отказался бы от таких хоккеистов в своем клубе. Они ведь не только игроки СКА, но и игроки сборной. И для национальной команды очень важно, чтобы они продолжали стабильно выступать на высоком уровне.

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