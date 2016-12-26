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На экс-главу Тамбова завели два дела о мошенничестве при ремонте дорог

По данным следствия, Юрий Рогачев подписал акты выполнения работ, которых на самом деле не было

Следственный комитет России по Тамбовской области предъявил бывшему сити-менеджеру Тамбова Юрию Рогачеву обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

Юрий Рогачев был избран мэром Тамбова 11 ноября 2015 года. В ноябре 2016 года ушел в отставку из-за начавшегося расследования махинаций с дорожными контрактами на его предыдущем месте работы — в администрации Знаменского района Тамбовской области.

По сообщению ABIREG.RU, Рогачев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Как считает следствие, будучи главой администрации Знаменского района, он подписал акты приемки отремонтированных дорог: на 47 млн рублей — по одному контракту и на 70 млн рублей — по второму. Однако сами работы не были выполнены.

По первому договору ремонт сделали примерно на 2,5 млн рублей, по второму — работы вообще не производились.

В конце ноября 2016 года депутаты Тамбовской гордумы освободили господина Рогачева от должности после информации о том, что он фигурирует в расследовании, начатом региональным отделом СКР.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

На экс-главу Тамбова завели два дела о мошенничестве при ремонте дорог

По данным следствия, Юрий Рогачев подписал акты выполнения работ, которых на самом деле не было

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