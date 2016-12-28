Коллектив важнее денег

Аналитики рекрутингового портала HeadHunter выяснили, что демотивирует сотрудников. Оказалось, что уровень зарплат волнует россиян меньше, чем климат в коллективе и общая организация трудового процесса.

Опрос, проведенный среди 2418 сотрудников российских компаний, показал, что больше всего снижению мотивации способствует несогласованность работы между отделами и сотрудниками (54%).

По мнению Татьяны Канонеровой, эксперта карьерного направления HeadHunter, несогласованность действий между отделами — это проблема плохого менеджмента.

Однако бизнес-тренер Владимир Моженков уверен, что такой результат опроса можно расценивать и как позитивную тенденцию, так как сами коллеги трезво оценивают причину низкой результативности и им небезразлична судьба компании. Руководителям стоит прислушаться к мнению сотрудников и попытаться осуществить перемены к лучшему.

— Например, несогласованности между коллегами может способствовать авторитарный стиль руководства. Многие директоры полагают, что оскорбление сотрудников, урезание заработной платы за незначительные провинности смогут мотивировать коллег трудиться эффективнее, — считает Владимир Моженков. — Но в ответ они получают лишь конфликты и недоброжелательное отношение между сотрудниками отделов.

А оно в конечном итоге переносится на клиента.

— Ключевая задача любого управленца — выстроить хорошо работающие процессы, в том числе, по взаимодействию своего отдела с другими, — говорит Татьяна Канонерова.

— Иначе несогласованность приводит к дублированию функций команд, возникновению противоречий и, как следствие, снижению общих результатов. Для избежания конфликтов руководителю необходимо выстроить понятную и прозрачную коммуникацию между отделами и разграничить их задачи, — рассказывает Полина Хабарова, заместитель генерального директора по работе с персоналом компании КРОК.

На втором месте антирейтинга HeadHunter оказалась низкая заработная плата. Эту причину демотивации назвали меньше половины опрошенных (46%).

— Заработная плата — один из важнейших факторов мотивации. Но только зарплата не способна мотивировать на эффективную работу. Должны быть и другие факторы: интересные задачи, хороший коллектив, профессиональный опыт, — уверена Татьяна Канонерова.

Но и на одном интересе к работе далеко не уедешь — если зарплата не соответствует представлениям сотрудника о достойной оплате, это будет снижать производительность.

Так, в 2016 году, согласно исследованию HeadHunter, достойной россияне назвали сумму в 76 тыс. рублей.

— В связи с устоявшейся тенденцией сокращения штатных единиц многие привыкли к сниженному гонорару и довольствуются тем, что имеют. На мой взгляд, это необходимо менять с помощью внутрикорпоративных реформ. Безусловно, сокращение неэффективных сотрудников и поощрение лучших — наиболее простой вариант оптимизации затрат предприятия. Но для настоящего роста производительности труда руководители должны обеспечить условия, при которых у сотрудника появятся желание и силы работать в два раза эффективнее и получать зарплату вдвое больше, — считает Моженков.

Среди прочих факторов, снижающих желание приходить на работу, опрошенные назвали неиспользование компанией своего потенциала (36%), отсутствие похвалы и поощрений (33%), плохое отношение руководства к подчиненным (25%).

Всего 4% респондентов уверены, что их мотивации ничего не мешает.

Также аналитики HeadHunter выяснили, что чаще всего отвлекает сотрудников в течение рабочего дня. 40% опрошенных оказались недовольны внезапно возникающими вопросами и проблемами. На это пожаловалась почти половина жителей Москвы и Подмосковья (43%).

28% назвали отвлекающим фактором шумных коллег, которые любят вести неформальные разговоры. Однако 59% сотрудников считают, что иногда необходимо отвлекаться от работы. При этом 39% респондентов из Северо-Западного и 36% из Сибирского федеральных округов утверждают, что их руководство против таких передышек на рабочем месте.

Хотя доказано, что паузы на кофе и интернет-серфинг улучшают работоспособность. По словам шеф-редактора портала «Работа.ру» Анны Чуксеевой, это естественная потребность организма.

— Рабочий цикл длится около трех часов, затем мозгу нужна «перезагрузка» — любая смена деятельности. После отдыха сотрудник снова легко включается в рабочий процесс, — поясняет Чуксеева.

Почти половина опрошенных (47%) сказали, что продуктивнее работали бы в отдельном кабинете. Больше всего трудиться без коллег под боком хотели бы жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (51%), а также Москвы и Подмосковья (49%).

За удаленную работу выступили по 29% москвичей и петербуржцев. Против работы из дома высказались 58% жителей Северо-Западного и 56% жителей Южного федеральных округов.

Генеральный директор одного из столичных пиар-агентств Инна Алексеева, уверена, что причин, влияющих на мотивацию, в каждой компании можно назвать не меньше десятка.

— Для кого-то важна гармония в семье, человек не может показывать высокие результаты, если дома есть проблемы. Кому-то важно получать большие премии — тогда человек чувствует свою значимость и старается сделать для компании еще больше. Другого мотивирует наличие свободного графика или дополнительные социальные гарантии, а кто-то, наоборот, мечтает о жестком расписании, чтобы было проще планировать время, — уверена Инна Алексеева.

Поэтому, по словам генерального директора, для хорошего руководителя важно найти индивидуальный подход к каждому сотруднику и выстраивать общий механизм работы на основе этих знаний. Ведь работа в большом коллективе похожа на игру сложного музыкального инструмента.

​​​​​​​

