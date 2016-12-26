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Forbes назвал 20 главных бестселлеров 2016 года

Первые строчки заняли «Гарри Поттер» Роулинг, «Шантарам-2. Тень горы» Робертса и «После тебя» Мойеса

Журнал Forbes опубликовал топ-20 литературных бестселлеров 2016 года. В рейтинг вошли те литературные произведения, которые вышли с ноября 2015 по 15 декабря 2016 года. Согласно данным издания, российские читатели чаще всего покупали «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, «Шантарам-2» Грегори Дэвида Робертса, а также произведения Виктора Пелевина, Татьяны Устиновой и Евгения Водолазкина.

Согласно информации Forbes, россияне в 2016 году купили в два раза больше книг по сравнению с предыдущим. В основном популярностью пользовались сиквелы популярных бестселлеров прошлых лет, в силу чего на первой строчке рейтинга оказался «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Джоан Роулинг. За первую неделю продаж было раскуплено больше 300 тыс. экземпляров. Вторую строчку заняла книга «Шантарам-2. Тень горы» Грегори Дэвида Робертса, 187 тыс. экземпляров которой разобрали почти за год, начиная с 5 февраля. Третью строчку заняла книга «После тебя» Джоджо Мойеса — было продано больше 130 тыс. книг, сообщает сетевое издание m24.ru.

В первую десятку попали и российские авторы: Татьяна Устинова с новеллами «Вселенский заговор», Виктор Пелевин с 14-м романом «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» и Евгений Водолазкин с историей про «Авиатора». Попали в топ-20 и новые произведения Дэниела Киза, Эльчина Сафарли, Сесилии Ахерн, Мишеля Уэльбека, Алексея Иванова, Донны Тарт, Джонатана Франзена и других авторов.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Forbes назвал 20 главных бестселлеров 2016 года

Первые строчки заняли «Гарри Поттер» Роулинг, «Шантарам-2. Тень горы» Робертса и «После тебя» Мойеса

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