Немой «Калигула»

Московский Губернский театр представил премьеру — спектакль без слов «Калигула». На главную женскую роль режиссер Сергей Землянский пригласил приму-балерину Большого театра Марию Александрову.

Режиссер облегчил задачу артистам — избавил их от сложного текста Альбера Камю, вдохновившего его на постановку. «Калигула» в Губернском театре — это пластическо-драматический спектакль, где актеры не произносят ни одного слова. Стиль, который режиссер называет wordless («без слов»), создан на стыке трех театральных жанров: драматического спектакля, танцевального театра и пантомимы.

Подобная постановка для труппы под руководством Сергея Безрукова — в новинку. Худрук давно хотел поработать с Сергеем Землянским. Сотрудничество в спектакле «Вид с моста», где Землянский ставил хореографию, было первым совместным проектом. Актеры театра вдруг проявили хореографические способности, да так, что Безруков предложил постановщику сделать пластический спектакль.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С кратким содержанием можно ознакомиться, прочитав программку. Но и из увиденного всё понятно. Обезумевший после внезапной смерти сестры и любовницы император Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула) провозглашает себя равным Богу. Всех неугодных он казнит без церемоний. Жена Калигулы Цезония просит его образумиться, но тот неумолим…

Калигулу играет Станислав Бондаренко в паре с Ильей Малаковым. Цезонию — прима-балерина Большого театра, народная артистка Мария Александрова. Землянский первый представил театральному зрителю драматическое дарование балерины. Год назад Мария заменила Кристину Асмус в спектакле Театра Ермоловой «Ревизор».

— Олег Меньшиков позвонил мне и сказал, что Кристина получила травму и срочно требуется замена, — вспоминает режиссер. — Я как раз в тот момент встречался в кафе с Машей Александровой. Предложил ей выйти на замену, она согласилась. Это было авантюрой, но она отыграла с десяток спектаклей на сцене Театра Ермоловой. «Калигула» — вторая ее роль в драматическом театре. Мне было интересна интеграция Марии в этот спектакль, ведь большинство ролей в нем исполняют актеры драмы. С точки зрения хореографии рисунок несложный, но здесь важны эмоции и ощущения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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На сцене присутствуют и другие необычные актеры — слабослышащие. Введение их в спектакль было предложением Безрукова. Губернский театр первым в стране стал площадкой для особого зрителя. А теперь на сцену вышли и особые актеры.

— Как-то мне пришло письмо слабослышащего артиста Игоря Стрелкина, который мечтал со мной сотрудничать, — рассказывает Землянский. — Я пригласил его на репетицию, а потом ввел в постановку в Театре имени Пушкина. Когда Сергей Безруков предложил постановку с особыми артистами, я вспомнил про Игоря, а еще пригласил артистов из Театра мимики и жеста и театра «Недослов».

В спектакле без слов на самом деле есть несколько диалогов, но их актеры произносят на языке жестов.

— Я попросил слабослышащих ребят прочитать текст Камю, хотелось увидеть, как это можно передать жестами. Оказалось так красиво, что я ввел несколько сцен в спектакль, — восхищается постановщик.

Актеры не только слаженно взаимодействуют друг с другом, но и активно используют реквизит и декорации. По задумке художника Максима Обрезкова в одной из сцен появляются огромные шары, которые кидают, пинают. Но в какой-то момент, приглядевшись, зритель видит в них человеческие лики с закрытыми глазами. Это символ жестокости Калигулы, безжалостно рубившего головы своим подданным.



Максим Обрезков работает над декорациями и костюмами во всех постановках Землянского. Актеры в «Калигуле» одеты как надлежит римским патрициям — роскошно. Детали костюмов продуманы до мелочей. Головные уборы из перьев и цветов, кожаные жилеты и корсеты с перфорацией, бархатные платья-комбинезоны. А еще — кружева, шелк и великолепные аксессуары. И цвета — белый, черный, золотой. Как доминанта — кроваво-красный: без него невозможно представить рассказ о кровожадном Калигуле.