В Москве ищут злоумышленника, угрожавшего взорвать салон связи

Столичная полиция ищет мужчину, который по телефону угрожал взорвать несколько отделений оператора сотовой связи, потому что там «не берут трубки». Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Сообщение о вероятном взрыве поступило в полицию вечером 25 декабря. Звонивший мужчина кричал о своем намерении взорвать один из офисов сотовой связи, находящийся на Комсомольской площади. Позже, 26 декабря в 15.00, уже в другое отделение полиции он сообщил о намерении взорвать находящийся по адресу улица 8 Марта, дом 10, стр. 14 главный офис оператора связи.

Сотрудники полиции установили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, принадлежит женщине. Оперативники связались с ней, и она рассказала, что номер находится у ее знакомого, однако его данные предоставить отказалась, сообщает телеканал «360».

Полицейские проверили Комсомольскую площадь и офис сотовой связи и не обнаружили там взрывных устройств и похожих на них предметов. По факту происшествия проводится проверка, ведутся поиски звонившего мужчины.