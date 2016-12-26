В Москве ищут злоумышленника, угрожавшего взорвать салон связи

Звонивший был возмущен тем, что операторы «не берут трубки»
Столичная полиция ищет мужчину, который по телефону угрожал взорвать несколько отделений оператора сотовой связи, потому что там «не берут трубки». Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
Сообщение о вероятном взрыве поступило в полицию вечером 25 декабря. Звонивший мужчина кричал о своем намерении взорвать один из офисов сотовой связи, находящийся на Комсомольской площади. Позже, 26 декабря в 15.00, уже в другое отделение полиции он сообщил о намерении взорвать находящийся по адресу улица 8 Марта, дом 10, стр. 14 главный офис оператора связи.
Сотрудники полиции установили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, принадлежит женщине. Оперативники связались с ней, и она рассказала, что номер находится у ее знакомого, однако его данные предоставить отказалась, сообщает телеканал «360».
Полицейские проверили Комсомольскую площадь и офис сотовой связи и не обнаружили там взрывных устройств и похожих на них предметов. По факту происшествия проводится проверка, ведутся поиски звонившего мужчины.