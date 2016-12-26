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СК РФ проводит проверку по факту смерти иракского дипломата в Москве

Признаков насильственной смерти на теле Джабара Хайдара не обнаружено

Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств смерти иракского дипломата Джабара Хайдара в здании дипмиссии на Погодинской улице в Москве. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

«При визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено», — цитирует «РИА Новости» старшего руководителя ведомства Юлию Иванову.

По словам Ивановой, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, сообщает телеканал «360».

Джабар Хайдар, 46-летний атташе отдела культуры посольства Ирака в Москве, скончался в понедельник на рабочем месте. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть дипломата.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

СК РФ проводит проверку по факту смерти иракского дипломата в Москве

Признаков насильственной смерти на теле Джабара Хайдара не обнаружено

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