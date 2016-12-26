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Более 7 тыс. л «Боярышника» изъяли в Иркутской области

Также ликвидированы три цеха по незаконному розливу алкогольного суррогата

В Иркутской области полиция изъяла более 7 тыс. л «Боярышника» из незаконного оборота.

«В Иркутской области сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегального производства, хранения и сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции. Проверено порядка 5 тыс. торговых предприятий. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 65 тыс. л спиртосодержащей жидкости, в том числе более 7 тыс. л «Боярышника», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «Интерфакс».

Волк подчеркнула, что 27 типографий были проверены для того, чтобы выяснить, где изготавливались этикетки.

«Пресечена противоправная деятельность трех цехов по незаконному розливу алкогольного суррогата. Кроме того, проверено девять организаций, заводов и цехов, занимающихся изготовлением спиртосодержащих жидкостей на территории региона», — добавила Волк.

Она отметила, что только в областном центре задействовано не менее 600 сотрудников, созданы 32 следственно-оперативные группы и 113 оперативных групп.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Более 7 тыс. л «Боярышника» изъяли в Иркутской области

Также ликвидированы три цеха по незаконному розливу алкогольного суррогата

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