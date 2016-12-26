Школьный автобус попал в аварию под Владимиром

Авария с участием школьного автобуса произошла под Ковровом Владимирской области. В результате ДТП он упал в кювет.

Инцидент произошел 26 декабря около 10.00 в районе села Павловское. По данным оперативников, 56-летний водитель автомобиля «УАЗ» решил обогнать школьный автобус «ПАЗ» и при обгоне совершил касательное столкновение. В результате обе машины вылетели в кювет, а автобус перевернулся.

«ПАЗ» перевозил ребят из Мурома в спецшколу-интернат города Коврова для глухих и слабослышащих детей. Всего в салоне автобуса находилось 10 человек.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», в результате аварии никто серьезно не пострадал. Две девочки 17 и 14 лет получили ушибы, а также 60-летняя пассажирка «УАЗа» обратилась за медицинской помощью.

Детей доставили до места назначения на другом автобусе. По факту происшествия проводится проверка.