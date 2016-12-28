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«В 2016 году российские теннисисты выиграли 680 турниров»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев — об историческом золоте Весниной и Макаровой, сокращении дисквалификации Шараповой, прогрессе молодых российских теннисистов и итогах года

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвел итоги 2016 года. Отвечая на вопросы корреспондента «Известий», он отметил прогресс Дарьи Касаткиной, пожелал психологической устойчивости Марии Шараповой и рассказал, почему Новак Джокович способен вновь стать первой ракеткой мира. 

— Что для вас стало главным событием 2016 года? 

— Это, безусловно, золото Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Олимпийских играх. Они провели удивительный турнир, показали игру экстра-класса, не уступив оппонентам ни одного сета. Они выиграли очень уверенно, в том числе и в финальном матче у лидеров парного рейтинга WTA (Саня Мирза/Мартина Хингис. — «Известия»). Это значимое достижение для российского тенниса и всего нашего спорта. Все-таки эта первая победа нашей пары в истории Игр. Также я бы отметил выступление в Рио-де-Жанейро 19-летней Даши Касаткиной. Она дошла до четвертьфинала в одиночном и парном разрядах. Ей немного не хватило везения, она вполне могла взять медаль на своей первой Олимпиаде. 

— Светлана Кузнецова закончила 2016 года на девятом месте в рейтинге WTA, впервые в карьере добравшись до полуфинала Итогового турнира года. Как оцениваете ее выступление? 

— Светлана сыграла, как в лучшие годы. Проявила бойцовский характер, выиграв целую серию игр в сумасшедшем цейтноте, добралась до полуфинала Итогового турнира WTA. Она по праву входит в десятку сильнейших теннисисток мира. Если она продолжит в том же духе, то в следующем году может вновь претендовать на победу в одном из турниров «Большого шлема». Жаль, что Света не смогла выиграть Олимпийские игры. Она была в очень хорошей форме, и я рассчитывал, что она дойдет до финала. Но удача была не на ее стороне.

— Теннисисты-мужчины пока не могут похвастаться такими достижениями…

— Сейчас у нас подрастает очень хорошее поколение. Я бы выделил пятерку молодых ребят, которые добились заметного прогресса в этом году. В первую очередь отмечу Карена Хазанова, выигравшего престижный турнир ATP в Чэнду. Андрей Рублев и Даниил Медведев выиграли свои первые челленджеры в 2016 году и поднялись на достаточно высокие места в рейтинге ATP. Также порадовали Роман Сафиулин, победивший на юниорском Открытом чемпионате Австралии, и Александр Бублик. Жаль, что Бублик принял решение выступать за сборную Казахстана. Я бы сказал, это несколько неправильное решение. 

— Сокращение дисквалификации Марии Шараповой на девять месяцев стало для вас приятной неожиданностью?

— Мне жаль, что затянулась эта неоправданная дисквалификация. Это чистой воды ошибка ее менеджмента. Жалко потерянный год. Возвращаться всегда сложно, особенно в психологическом плане. Маше надо быть готовой к тому, что трибуны будут против нее. Хочу пожелать ей, когда она начнет играть в апреле, побыстрее избавиться от психологического пресса, который на нее навалился. 

— В целом вы довольны итогами 2016 года?

— Наши теннисисты и теннисистки в возрасте от 12 лет и до профессионалов стали победителями 680 официальных турниров. Они проходили в 275 странах мира. Таким образом, каждую неделю в какой-то части мира звучал наш гимн и поднимался российский флаг. С этой точки зрения российский теннис провел очень удачный год. 

— Какое событие стало для вас самым значимым в мировом теннисе?

— Для меня стало меня неожиданностью выступление Новака Джоковича. Он сыграл несколько хуже своих возможностей. На мой взгляд, он остается сильнейшим теннисистом мира и еще возьмет реванш у Энди Маррея. В мировом женском теннисе идет смена поколений. Молодые теннисистки составляют реальную конкуренцию признанным лидерам. Приятно, что в перечне молодых, но уже успешных есть и наши теннисистки. Дашу Касаткину я уже отмечал, но подрастает еще целая плеяда будущих чемпионок: Анастасия Потапова, Софья Жук, Вероника Кудербеметова, Анна Блинкова. Я с оптимизмом смотрю в будущее. 

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

«В 2016 году российские теннисисты выиграли 680 турниров»

«В 2016 году российские теннисисты выиграли 680 турниров»Президент ФТР Шамиль Тарпищев — об историческом золоте Весниной и Макаровой, сокращении дисквалификации Шараповой, прогрессе молодых российских теннисистов и итогах года

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