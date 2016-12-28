«В 2016 году российские теннисисты выиграли 680 турниров»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвел итоги 2016 года. Отвечая на вопросы корреспондента «Известий», он отметил прогресс Дарьи Касаткиной, пожелал психологической устойчивости Марии Шараповой и рассказал, почему Новак Джокович способен вновь стать первой ракеткой мира.

— Что для вас стало главным событием 2016 года?



— Это, безусловно, золото Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Олимпийских играх. Они провели удивительный турнир, показали игру экстра-класса, не уступив оппонентам ни одного сета. Они выиграли очень уверенно, в том числе и в финальном матче у лидеров парного рейтинга WTA (Саня Мирза/Мартина Хингис. — «Известия»). Это значимое достижение для российского тенниса и всего нашего спорта. Все-таки эта первая победа нашей пары в истории Игр. Также я бы отметил выступление в Рио-де-Жанейро 19-летней Даши Касаткиной. Она дошла до четвертьфинала в одиночном и парном разрядах. Ей немного не хватило везения, она вполне могла взять медаль на своей первой Олимпиаде.



— Светлана Кузнецова закончила 2016 года на девятом месте в рейтинге WTA, впервые в карьере добравшись до полуфинала Итогового турнира года. Как оцениваете ее выступление?



— Светлана сыграла, как в лучшие годы. Проявила бойцовский характер, выиграв целую серию игр в сумасшедшем цейтноте, добралась до полуфинала Итогового турнира WTA. Она по праву входит в десятку сильнейших теннисисток мира. Если она продолжит в том же духе, то в следующем году может вновь претендовать на победу в одном из турниров «Большого шлема». Жаль, что Света не смогла выиграть Олимпийские игры. Она была в очень хорошей форме, и я рассчитывал, что она дойдет до финала. Но удача была не на ее стороне.



— Теннисисты-мужчины пока не могут похвастаться такими достижениями…



— Сейчас у нас подрастает очень хорошее поколение. Я бы выделил пятерку молодых ребят, которые добились заметного прогресса в этом году. В первую очередь отмечу Карена Хазанова, выигравшего престижный турнир ATP в Чэнду. Андрей Рублев и Даниил Медведев выиграли свои первые челленджеры в 2016 году и поднялись на достаточно высокие места в рейтинге ATP. Также порадовали Роман Сафиулин, победивший на юниорском Открытом чемпионате Австралии, и Александр Бублик. Жаль, что Бублик принял решение выступать за сборную Казахстана. Я бы сказал, это несколько неправильное решение.



— Сокращение дисквалификации Марии Шараповой на девять месяцев стало для вас приятной неожиданностью?



— Мне жаль, что затянулась эта неоправданная дисквалификация. Это чистой воды ошибка ее менеджмента. Жалко потерянный год. Возвращаться всегда сложно, особенно в психологическом плане. Маше надо быть готовой к тому, что трибуны будут против нее. Хочу пожелать ей, когда она начнет играть в апреле, побыстрее избавиться от психологического пресса, который на нее навалился.



— В целом вы довольны итогами 2016 года?



— Наши теннисисты и теннисистки в возрасте от 12 лет и до профессионалов стали победителями 680 официальных турниров. Они проходили в 275 странах мира. Таким образом, каждую неделю в какой-то части мира звучал наш гимн и поднимался российский флаг. С этой точки зрения российский теннис провел очень удачный год.



— Какое событие стало для вас самым значимым в мировом теннисе?



— Для меня стало меня неожиданностью выступление Новака Джоковича. Он сыграл несколько хуже своих возможностей. На мой взгляд, он остается сильнейшим теннисистом мира и еще возьмет реванш у Энди Маррея. В мировом женском теннисе идет смена поколений. Молодые теннисистки составляют реальную конкуренцию признанным лидерам. Приятно, что в перечне молодых, но уже успешных есть и наши теннисистки. Дашу Касаткину я уже отмечал, но подрастает еще целая плеяда будущих чемпионок: Анастасия Потапова, Софья Жук, Вероника Кудербеметова, Анна Блинкова. Я с оптимизмом смотрю в будущее.

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