В ММДМ пройдет концерт памяти погибших артистов ансамбля Александрова

В Московском международном доме музыки (ММДМ) в понедельник пройдет концерт памяти погибших артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Об этом сообщила пресс-служба концертного зала.

Решение о проведении вечера памяти принял лично Владимир Спиваков, сообщает сетевое издание m24.ru. Ранее на 26 декабря в Доме музыки был намечен концерт ансамбля Александрова.

На памятном мероприятии артисты — друзья ММДМ и ансамбля соберутся, чтобы почтить память погибших при крушении направлявшегося в Сирию Ту-154 над Черным морем в районе Сочи утром 25 декабря. Самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал посадку для дозаправки. Всего на борту находилось 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. В самолете летели 64 артиста ансамбля Александрова, которые должны были поздравить российских военных в Сирии с Новым годом.