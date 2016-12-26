Ховринскую больницу снесут, чтобы построить жилые кварталы

На месте недостроенной Ховринской больницы в Москве появятся жилые кварталы. Об этом сообщает сайт столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял принципиальное решение о сносе за счет средств бюджета недостроенного здания Ховринской больницы. На месте долгостроя планируется построить жилье для нужд города», — отмечается в сообщении.

Хуснуллин также добавил, что сроки сноса здания и объемы строительства нового жилья сейчас прорабатываются.

Здание Ховринской больницы находится в районе Ховрино Северного округа Москвы. Строительство началось в 1980 году, но через пять лет было остановлено. За все эти годы недостроенное здание успело обрасти городскими мифами и легендами.