«Был абсолютно талантлив»

Всегда печально, когда из жизни уходит человек и, особенно грустно, когда уходят великие музыканты, такие как Джордж Майкл, чьи произведения стали классикой, под чью музыку прошла наша юность. Он ушел из жизни рано, и, что удивительно, его смерть пришлась ровно на Рождество.

Без мелодии Last Christmas сегодня просто невозможно представить себе Рождество и Новый год. Таких красивых песен, поистине прекрасных творений, прочно вошедших в жизнь миллионов людей, не так уж и много. Лично для меня, как и для многих других людей, эта композиция сопоставима по своей значимости с классическими музыкальными произведениями, например с таким шедевром, как «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. И в памяти миллионов людей Джордж Майкл останется как музыкальный классик, как настоящий эталон гениального музыканта.

Джордж Майкл, несомненно, оказал серьезное влияние на формирование современной музыкальной палитры, и не только в Великобритании, но и во всем мире, включая Россию. Ведь многие молодые исполнители в буквальном смысле выросли на его произведениях.

И меня тоже не покидает ощущение, что я всё детство рос на музыке Джорджа Майкла — и это при том, что у меня с ним совсем небольшая разница по возрасту, каких-то шесть лет — не правда ли, это удивительно?

В моем дагестанском детстве было немало героев, много знаменитых и талантливых исполнителей, но двоих из них я могу назвать настоящими столпами — это Майкл Джексон и Джордж Майкл. При всем многообразии жанров и исполнителей таких ярких творцов, которые оставили бы столь яркий след, — немного, и именно к таким людям относился Джордж Майкл, можно сказать, что он был абсолютно талантливым музыкантом.

Его творчество трогает очень многих людей, трогает душу человека, как и любая великая музыка. При этом важно понимать, что музыка — это лучший доктор, лучший философ, ведь музыка дает возможность человеку жить. Она — неотъемлемая часть человеческой жизни. Политик, писатель, тиран — любой человек с любым образом жизни без музыки жить не может: музыка объединяет людей разных поколений, разных политических и идеологических взглядов. А музыкант — это святая профессия, музыкант порой несет ту же миссию, что и священник, ведь музыка лечит душевные раны, поддерживает людей и помогает двигаться вперед.

Увы, сегодня из жизни ушел выдающийся музыкант. Горько от того, что нередко «условием» для того, чтобы остаться в истории, для художника является ранняя кончина. Только тогда его заслуги будут оценены в полной мере и люди осознают весь масштаб потери.

Нам иногда кажется, что мы все будем существовать вечно. Но что можно сказать абсолютно точно — это то, что музыка Джорджа Майкла останется в вечности и будет трогать сердца миллионов людей. Светлая память музыканту!