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Обама уверен, что смог бы снова выиграть выборы президента

Действующий глава государства считает, что большинство американцев разделяют его идеи

Действующий президент США Барак Обама заявил, что мог бы победить на прошедших выборах, если бы смог в них участвовать, так как большинство американцев разделяют его идеи.

«Я уверен в этом видении [прогрессивных изменений], потому что я уверен в том, что если бы я участвовал в выборах снова и озвучил его, я думаю, я смог бы мобилизовать большинство американцев сплотиться вокруг него», — заявил Обама в интервью своему бывшему советнику и директору Института политики Университета Чикаго Дэвиду Аксельроду, передает «РИА Новости».

«Я знаю это из бесед, которые были у меня с людьми по всей стране, даже с несколькими людьми, которые не были согласны со мной. Они говорили, что то видение, то направление, которое я указываю, является самым правильным», — добавил он.

Обама также прокомментировал поражение Хиллари Клинтон, сказав, что она «отлично сыграла в очень сложных условиях», но не получила хорошего отношения со стороны прессы. Он также добавил, что по отношению к ней действовали двойные стандарты.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Обама уверен, что смог бы снова выиграть выборы президента

Действующий глава государства считает, что большинство американцев разделяют его идеи

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