Обама уверен, что смог бы снова выиграть выборы президента

Действующий президент США Барак Обама заявил, что мог бы победить на прошедших выборах, если бы смог в них участвовать, так как большинство американцев разделяют его идеи.

«Я уверен в этом видении [прогрессивных изменений], потому что я уверен в том, что если бы я участвовал в выборах снова и озвучил его, я думаю, я смог бы мобилизовать большинство американцев сплотиться вокруг него», — заявил Обама в интервью своему бывшему советнику и директору Института политики Университета Чикаго Дэвиду Аксельроду, передает «РИА Новости».

«Я знаю это из бесед, которые были у меня с людьми по всей стране, даже с несколькими людьми, которые не были согласны со мной. Они говорили, что то видение, то направление, которое я указываю, является самым правильным», — добавил он.

Обама также прокомментировал поражение Хиллари Клинтон, сказав, что она «отлично сыграла в очень сложных условиях», но не получила хорошего отношения со стороны прессы. Он также добавил, что по отношению к ней действовали двойные стандарты.