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Менеджера склада подозревают в хищении алкоголя на 4,5 млн рублей

Молодой человек спланировал кражу с участием сообщника и фальшивых документов

Сотрудники столичной полиции в «новой Москве» задержали менеджера склада по подозрению в краже алкоголя на 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

О хищении алкоголя сообщил в правоохранительные органы охранник склада на Симферопольском шоссе. По подозрению задержан 31-летний менеджер склада. Молодой человек дал признательные показания о том, что планировал хищение алкоголя со склада заранее, провел на рабочее место своего сообщника — бывшего сотрудника склада, который совместно с еще одним соучастником ночью занимался погрузкой и вывозом алкоголя.

Среди похищенного — дорогой коньяк и виски. Алкоголь был вывезен на грузовике по поддельным документам, сообщает телеканал «360».

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Менеджер склада задержан.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Менеджера склада подозревают в хищении алкоголя на 4,5 млн рублей

Молодой человек спланировал кражу с участием сообщника и фальшивых документов

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