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В Приамурье открыто движение по мосту через Зею в обе стороны

В настоящее время работы по восстановлению дорожного полотна временно прекращены

Движение по мосту через реку Зея в обе стороны открыли в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным ИА «Амур.инфо», в настоящее время работы по восстановлению дорожного полотна временно прекращены. В дальнейшем потребуется ремонт моста, идут переговоры со специалистами соответствующих организаций. Стоимость работ и подрядчик будут определены в результате проведения аукциона.

Ранее движение по мосту было приостановлено в связи с проведением работ по восстановлению стяжек на накладке, которая была повреждена в результате ДТП. Тогда в результате аварии большегрузный автомобиль, потеряв колесо, сорвал накладку, после чего врезался в опору.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

В Приамурье открыто движение по мосту через Зею в обе стороны

В настоящее время работы по восстановлению дорожного полотна временно прекращены

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