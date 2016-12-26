В Приамурье открыто движение по мосту через Зею в обе стороны

Движение по мосту через реку Зея в обе стороны открыли в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным ИА «Амур.инфо», в настоящее время работы по восстановлению дорожного полотна временно прекращены. В дальнейшем потребуется ремонт моста, идут переговоры со специалистами соответствующих организаций. Стоимость работ и подрядчик будут определены в результате проведения аукциона.

Ранее движение по мосту было приостановлено в связи с проведением работ по восстановлению стяжек на накладке, которая была повреждена в результате ДТП. Тогда в результате аварии большегрузный автомобиль, потеряв колесо, сорвал накладку, после чего врезался в опору.