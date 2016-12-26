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Новгородский завод попал под новые санкции США

Американские власти включили 23 российские компании в санкционный список

Новгородское научно-производственное объединение «Квант» попало в новый список санкций по Украине со стороны США. Бюро промышленности и безопасности (BIS) внесло в него 23 юридических лица.

В запрещенный список попали семь дочерних компаний российского концерна «Алмаз-Антей», восемь дочерних компаний концерна «Радиоэлектронные технологии», а также предприятия железнодорожной отрасли и порты Крыма, передает «Новгород.ру».

Российские компании, которые включены американскими властями в список санкций, были определены как «действующие в противоречие интересам США». В МИД РФ полагают, что введением новых антироссийских санкций президент США Обама причинит вред своей стране.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Новгородский завод попал под новые санкции США

Американские власти включили 23 российские компании в санкционный список

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