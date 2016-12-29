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Редакция «Известий» — о семье и новогоднем чуде

О чем мечтают и как встречают 2017 год сотрудники издания

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В преддверии праздника мы хотим поделиться с вами своим новогодним настроением и пожелать, чтобы наступающий год был щедр на подарки судьбы! О том, как проведут каникулы наши сотрудники, а также о новогодних сюрпризах — в материале «Известий».

Евгения Пименова, выпускающий редактор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Арцева


«Новый год нужно проводить дома с близкими. Я всегда стараюсь встречать этот праздник с семьей — в домашнем кругу, в сотый раз пересматривая любимые советские фильмы: «С легким паром!», «Карнавальную ночь», «Операцию «Ы». Это уже на уровне культурного кода. Праздник не праздник, если фоном не звучат «Пять минут», «Мне нравится, что вы больны не мной»... А по-настоящему уютное новогоднее настроение помогает создать собственноручно приготовленный глинтвейн».

О лучшем подарке на Новый год: «Барби с гнущимися ножками, которую подарили мне в детстве. Я очень хотела эту куклу».

О елке: «Я перешла на искусственные, потому что мне не нравится по полгода выковыривать отовсюду иголки. К сожалению, эффект от таких елок не тот, зато это экономит много времени».

О новогодних каникулах: «По количеству дней они идеальны. С тем, чтобы отдохнуть, а потом суметь как-то встроиться в рабочий ритм».

Александра Красногородская, заместитель главного редактора

Фото из личного архива Александры Красногородской


«Новый год — праздник детства и из детства, когда ждешь какого-то чуда. Я всегда под бой курантов загадываю желания, и они обязательно сбываются! Поэтому на всякий случай загадываю по три. К тому же с появлением детей у праздника появляется некий объем. Ты ждешь сюрпризов и при этом сам же выступаешь Дедом Морозом. Если для себя, то можно обойтись хвойными веточками в вазе, а вот для ребенка уже вносишь настоящую живую елочку, украшаешь ее игрушками и вместе с ним почти всерьез ждешь чуда. И оно приходит. Каждый год... В новогоднюю ночь!»

О лучшем подарке на Новый год: «Когда только-только появлялись первые примитивные гаджеты, я мечтала о калькуляторе. Мне казалось, калькулятор — это такое достижение техники, с помощью которого ты можешь завоевать весь мир. Как-то раз я высказала свое желание маме, было это в ночь на 31 декабря. И ужас весь в том, что родители купили его заранее. И не абы какой, а программируемый. Назывался он «Электроника МК-61», высчитывал синусы и косинусы, и его можно было брать с собой на химию, физику и алгебру».

О елке: «Елка будет живая. Не потому что я не люблю окружающую среду, а потому что мне негде хранить искусственную. Искусственная может стоять до мая, а с живой елкой всё просто: она умерла, и праздник закончился. К тому же с настоящей елью совершенно другая атмосфера. Все с детства привыкли к запаху мандаринов и запаху хвои».

О новогодних каникулах: «Не устаю от их длины. Новогодние каникулы дают возможность растянуть семейный праздник и побыть с семьей: пообщаться, погулять. Сделать те вещи, которые кажутся элементарными, но из-за плотного графика заняться ими не всегда успеваешь».

Дмитрий Ковальчук, главный выпускающий редактор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Арцева


«Встречать 2017 год я буду дома с семьей. Лет 10 назад на предложение отметить праздник с родителями я бы, наверное, ответил: «Только не это». А теперь, наоборот, обрадовался звонку мамы, которая собралась к нам в гости на Новый год. 2016-й оказался не самым простым, и с родителями мы виделись не так часто, как хотелось бы. К тому же приезд мамы мгновенно решит вопрос с новогодним меню — нас на кухню даже не пустят».

О лучшем подарке на Новый год: «Самым запоминающимся подарком на Новый год для меня стал проигрыватель винила, подаренный лет семь назад женой. А еще книжка про космонавтов, которую мне подарили классе в третьем».

О елке: «Елка будет обязательно. И обязательно живая. В жизни и так слишком много искусственного».

О новогодних каникулах: «Специфика моей работы такова, что в новогодние каникулы несколько дней так или иначе всегда оказываются рабочими. Так что оставшегося времени мне вполне хватает».

Максим Попов, IT-директор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Арцева


«Этот Новый год я советую вам посвятить самим себе. Вряд ли вы раньше так делали, я уж точно. Но в этом году я воспользуюсь собственным же советом. Веселитесь с приятными людьми, будьте счастливы в этот Новый год! Проведите это время так, как хочется только вам, и тогда жизнь в ближайшие 365 дней будет исключительно вашей!»                            

О лучшем подарке на Новый год: «Однажды я сам себе сделал здоровский подарок, купив машину».  

О елке: «Елки у меня не будет. Новый год я буду встречать при 30-градусной жаре. Я сделал себе еще один подарок — отпуск в Таиланде».

О новогодних каникулах: «Хочу, чтобы они были длиннее, конечно».

Кирилл Планкин, редактор отдела «Спорт»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков


«Новый год буду отмечать вместе со своей невестой и родственниками. Сначала поедем по традиции к ее семье в Орехово-Зуево, а потом к моей — в загородный дом. Праздник я проведу в кругу самых близких и родных людей. Будем играть в хоккей, кататься на санках, снегокатах, скатываться с горки на бобах, лыжах, играть в зимний футбол и другие игры. Читателям могу посоветовать в новом году активно заниматься разными видами спорта, тем более что зимняя пора на них богата. А в компании родственников и друзей такое времяпрепровождение становится не только веселым, но порой и незабываемым».

О лучшем подарке на Новый год: «Лучший подарок — хорошее настроение близких и родных людей, которые в этот праздник находятся рядом с тобой».

О елке: «В обоих местах будут живые елки, украшенные разными игрушками, мишурой и гирляндами. А под елками по традиции будут лежать упакованные в разноцветную бумагу подарки. К ним прикрепим небольшие бумажки с именами тех, кому предназначается подарок».

О новогодних каникулах: «Длина новогодних каникул устраивает. Можно было бы, конечно, чуточку подольше, но в целом нормально. Успеваешь и отдохнуть, и не слишком расслабиться в преддверии нового рабочего года».

Татьяна Байкова, редактор отдела «Международная политика»

Фото из архива Татьяны Байковой

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«Новый год для меня праздник семейный, поэтому по традиции я поеду в Подмосковье в дом к родителям, там и отметим. Напишем под бой курантов желание на листочке и выпьем вместе с шампанским. Потом, опять же по традиции, пойдем на озеро, будем кататься на санях, играть в хоккей под светом от фар машины. В общем, Новый год для меня — это семейно-спортивный праздник».

О лучшем подарке на Новый год: «Для меня лучший подарок — это эмоции членов семьи, когда я дарю им подарки. Больше все-таки я люблю преподносить их сама. Стараюсь подходить к процессу креативно».

О елке: «У нас рядом с домом родителей растет ель, которая была посажена лет 10 назад моим дедушкой специально для Нового года».

О новогодних каникулах: «Каникул много не бывает, тем более с нашей работой. Новости возникают всегда, мир не утихает на время новогодних праздников, а значит, и работа не заканчивается никогда. Да и без нее я заскучаю».

Елена Лория, редактор отдела «Общество»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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«Новый год мы будем праздновать за городом, на даче у моего брата. Как именно, пока не знаю, но отмечать будем не просто застольем. Каждый год у нас новый сценарий, будут сюрпризы и фейерверк».

О лучшем подарке на Новый год: «Очень хочется котенка».

О елке: «Точно будут две елки — в доме искусственная и живая на улице. Опыт с живой елкой дома оказался неудачным: весь год выметали иголки из самых неожиданных мест. А вот игрушки — только стеклянные, много очень старых, из детства моих родителей».

О новогодних каникулах: «Каникулы длинными не бывают!»

Наталия Королева, шеф-редактор сайта

Фото из архива Наталии Королевой

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«В прошлом году я отмечала Новый год на Кавказе, в Дербенте. На улице плюс пять, сухо, солнце слепит, а мы катаемся по дворам с таксистом и ищем елку. Непродолжительный, но бурный диалог таксиста и хозяина на одном из местных языков — и мы обладатели сосенки моего роста и охапки веток почти даром. Набрали песка на берегу Каспийского моря, накупили игрушек и пристроили свою радость в углу. А ночью — как настоящее чудо — в Дербенте выпал первый снег. Говорят, как встретишь год, так его и проведешь, поэтому я снова собираюсь в солнечный древний городок: уходящий 2016-й был очень счастливым».

О лучшем подарке на Новый год: «Лучший подарок дарила я, а не мне — путешествие в Прагу. Вот так нескромно».

О елке: «Будем искать свою новою елку в подворотнях Дербента, и пусть нам повезет!»

О новогодних каникулах: «У меня так давно не было новогодних каникул, поэтому я рада любому количеству. Не помню, когда я не работала в это время. Не важно, какой они длины, главное — хорошо отдохнуть». 


Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Редакция «Известий» — о семье и новогоднем чуде

Редакция «Известий» — о семье и новогоднем чудеО чем мечтают и как встречают 2017 год сотрудники издания

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