Toyota отзывает в России почти 19 тыс. Lexus

Toyota отзывает в РФ более 18,7 тыс. автомобилей Lexus NX. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Речь идет о моделях Lexus NX 200, Lexus NX 300h, а также Lexus NX 200t, реализованных с 11 сентября 2014 года по настоящее время.

Причиной отзыва является некорректное программирование блока управления тормозной системы. Ошибка программирования приводит к тому, что стояночный тормоз автомобиля не активируется автоматически.

В Росстандарте пояснили, что в ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме «паркинг», существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться.

В ведомстве также отмечают, что дилеры Toyota Motor уведомят владельцев указанных моделей о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Как отмечается, все ремонтные работы будут проведены бесплатно.