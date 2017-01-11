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«У российских гандболистов было мало времени на подготовку»

Первый вице-президент Федерации гандбола РФ Андрей Лавров — об итогах 2016 года, золоте российских спортсменок в Рио и нюансах календаря сборных команд

Фото: ТАСС/Татьяна Дорогутина

В среду во Франции стартует чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Перед турниром первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров в интервью «Известиям» рассказал о проблемах сборной страны, призвал не делать преждевременных выводов из провала национальной женской команды на чемпионате Европы в Швеции и высказал свое мнение о декабрьском переизбрании президента ФГР.

— Что стало ключевым фактором успеха женской сборной на Олимпиаде в Рио?

— Статистика — вещь упрямая. За календарный 2016 год сборная Евгения Трефилова сумела провести 90 тренировочных дней. Конечно, идеалом является советская система в 183 тренировочных дня в году, когда мы, как автоматы, бегали по площадке, и этого хватило на 15 лет доминирования. Сейчас после непростых дебатов нам удалось убедить клубы пойти на изменение формулы чемпионата России только ради одного — увеличения количества тренировочных дней для национальной команды. Это дало результат — у нас уже есть материал, который мы обязаны взять за основу при подготовке ко всем крупным турнирам.

— Сколько сейчас длится обычный тренировочный цикл у сборных?

— По международным стандартам положено 33 дня в году. То есть ФГР дает своей сборной в три раза больше времени на подготовку. А Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) отводит окна для сборных размером приблизительно в неделю. Таких недель выходит четыре за год, это дается на отборочные соревнования. В России с этим гораздо лучше, хотя для мужской сборной у нас пока не всегда получается и неделю выкроить перед отборочными играми. Причина в том, что большинство гандболистов нашей национальной команды выступают за рубежом. А западные клубы не горят желанием раньше времени отпускать игроков. Несколько раз нам шли навстречу, но это были исключения из правил, основанные на наших личных отношениях с отдельными клубами. В основном нам указывают на международный календарь, и тут сделать ничего нельзя.

— Вы не согласны с этим подходом?

— Я считаю, что вектор развития немного неправильный. Что нового мы получили от клубов за последние 10 лет? Ничего. Новые идеи в тактике и системе подготовки в гандболе появляются после проведения Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Все дискуссии на этот счет упираются в деньги. ЕГФ идет по пути коммерциализации — им нужны деньги, телевизионные права, поэтому упор делается на клубы. Когда-то перед ЧМ и ЧЕ сборные имели по 20 дней подготовки. Это было в 1990-е годы, когда я уже играл за европейские клубы. Тем не менее мне удавалось заранее приехать в расположение сборной, потренироваться с ребятами, сыграть контрольные матчи.

— А сейчас?

— Простой пример: матчи чемпионатов Франции и Германии идут до 28–29 декабря. А наша сборная уже собралась к этому моменту и поехала на турнир в Латвию. Там не было топовых сборных, но какую-никакую игровую практику российские гандболисты получили. Но наши лидеры — вроде выступающего во Франции Миши Чепурина или Азата Валиуллина из Бундеслиги — приехали на сбор только 2 января. А 11-го нам уже играть первую игру на ЧМ. Что можно было подготовить за эти девять дней? Я молчу про то, что перед ноябрьскими отборочными играми ЧЕ против Словакии и Черногории было и вовсе три дня.

— В будущем можно как-то переломить эту ситуацию?

— Будем стараться. У женской команды с этим получше: большинство спортсменок выступает в российских клубах. Легионеров немного, а те, кто был, приехали на основной сбор перед Олимпиадой неподготовленными, потому что только закончили сезоны в своих клубах. В результате Евгений Трефилов отказался от их услуг и взял в Рио только девушек из чемпионата России. Это и принесло исторический успех.

— Последние изменения формулы еврокубков усложнили ситуацию?

— Календарь очень перегружен. Уже давно на конгрессах ЕГФ говорят о проблемах с проведением местных чемпионатов. Мы зависим от календаря Европы: нам выдают приблизительный календарный план на год, но не точное назначение матчей. Мы не можем сверстать календарь, который четко размечен по датам — всегда даем плюс-минус три дня. С выходом наших клубов в следующий круг еврокубков даты не согласованы, и непонятно, как интегрироваться в плотный календарь. Особенно если соперник из Испании или Португалии, куда лететь не меньше четырех часов. Поэтому календарь приходится исправлять по ходу сезона — в ручном режиме. Но пока Европа нас не слышит.

— Как ее переубедить?

— Возникает определенная неудовлетворенность ведущих клубов. Их не устраивают те деньги, которые ЕГФ платит за успешное выступление в Лиге чемпионов. Новому президенту европейской федерации Михаэлю Видереру придется решать целый ворох проблем. Когда он был генеральным секретарем организации, ее маркетинговая структура за последние семь лет новых спонсоров не добавила — наоборот, некоторые ушли. Клубы уже сейчас выражают недовольство, что нужных доходов нет и при этом некогда тренироваться — только в аэропортах. По сути, есть только прописанный в регламенте час предыгровой тренировки.

— Есть клубы, которые могут поставить вопрос о смене формата?

— Не буду говорить за конкретные команды. Но очевидно, что больше всех страдают те, кто выступает в Лиге чемпионов от своих стран. В Испании и Франции это не так сказывается — там безоговорочно лидируют «Барселона» и ПСЖ. А вот лидер немецкого гандбола последнего десятилетия «Киль» уже три года испытывает проблемы в Бундеслиге.

— Женская сборная России стала восьмой на декабрьском ЧЕ в Швеции. Мы переоценили нашу победу в Рио?

— Мы по-прежнему в элите. По своему опыту знаю — такие победы, как на Олимпиаде, настолько выхолащивают, что очень тяжело готовиться к следующим турнирам на максимуме. При этом я помню свое пятое место в Атланте-1996. Оно настолько меня мотивировало, что в следующем сезоне я был лучшим и в клубе, и в сборной. И тут же в 1997 году мы выиграли ЧМ — действующих олимпийских чемпионов — Хорватию — громили в 17 мячей. Они бегали и просили: «Остановись, Андрей, хватит!» А сейчас на ЧЕ у наших девушек был один провальный матч с Румынией. Но в других встречах Россия на равных билась со всеми. Что неплохо с учетом резкого омоложения команды по сравнению с Рио. Трефилов привлек 17-летнюю Антонину Скоробогатченко, еще несколько 18-летних девочек. Те же Скоробогатченко и Карина Сабирова наберутся опыта за три года и при нормальной работе подойдут к Токио в отличной форме. Но не исключено, что они покажут что-то уже в следующем году. 

— Насколько важно то, что Сергей Шишкарев всё же решился переизбираться президентом ФГР?

— Всем известно, какие трудности испытывает страна. И проблемы гандбола в регионах наиболее отчетливо демонстрируют, что желающих заниматься вопросами нашего вида спорта не так много. Точнее, их почти нет. Хорошо, что Сергей Николаевич загорелся этой работой и решил ее продолжить — откажись он переизбираться, это стало бы для нас серьезной проблемой.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

«У российских гандболистов было мало времени на подготовку»

«У российских гандболистов было мало времени на подготовку»Первый вице-президент Федерации гандбола РФ Андрей Лавров — об итогах 2016 года, золоте российских спортсменок в Рио и нюансах календаря сборных команд

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