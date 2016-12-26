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Крупный фрагмент фюзеляжа разбившегося Ту-154 доставлен на берег

В поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов

Со дна моря подняли часть фюзеляжа с иллюминаторами разбившегося под Сочи самолета Ту-154, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Фрагмент размером 3,5 на 4,5 м доставлен на берег.

Отмечается, что в поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.

Также для подъема со дна крупных частей самолета в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран «Черноморец-11» .

Кроме того, к поисковой операции присоединились два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Крупный фрагмент фюзеляжа разбившегося Ту-154 доставлен на берег

В поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов

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