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Памяти товарища

Не стало нашего коллеги Владимира Иванова

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Для известинцев понедельник стал не только днем общенационального траура, но и днем скорби по близкому товарищу. Скоропостижно ушел из жизни наш коллега бильд-редактор Владимир Иванов. Он проработал в «Известиях» почти всю жизнь. Пережил с ними несколько переездов, смен форматов, команд. Он как-то сказал: «Моя судьба — это «Известия», и в другом издании я себя просто не представляю».

Читатели газеты редко задумываются о том, сколько людей делают ее. Их имен нет на страницах издания, но в каждом номере есть частичка их труда. Вклад Володи — это фотографии, тщательно отобранные им. 

Газета — это суета, нервы и эмоции. Но Володя всегда был спокоен и доброжелателен. Он улыбался и просто делал свою работу. Он не ленился прочитать каждый журналистский текст, чтобы подобрать самую подходящую иллюстрацию, задавал уточняющие вопросы и всегда находил слова поддержки. 

Есть люди, отсутствие которых ощущается сразу. Человек уходит, и начинаешь понимать, как  он много значил не только для газеты, но и для каждого из нас. Это про Володю...

Коллектив «Известий» скорбит по безвременно ушедшему коллеге и выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Иванова. 

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Памяти товарища

Памяти товарищаНе стало нашего коллеги Владимира Иванова

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