Вертолеты Ка-226Т для поставок в Индию будут производить в Улан-Удэ

Вертолеты Ка-226Т будут производить на Улан-Удэнском авиационном заводе. Холдинг «Вертолеты России» создает дублирующее производство для его ускоренного производства и поставок в Индию.



Кумертауское авиационное предприятие будет работать в кооперации с Улан-Удэнским авиазаводом по проекту Ка-226Т для Индии. В Кумертау сохранится полный цикл сборки легкого вертолета для российских госструктур, гражданских эксплуатантов и иностранных заказчиков.



Как передает ИА FlashSiberia, Улан-Удэнский завод приступил к освоению производства Ка-226Т. Всего на площадке предприятия планируется изготовить 60 вертолетов данной модификации.



Таким образом, холдинг перераспределил зоны ответственности между своими предприятиями. Ка-226 для Индии будет производиться в Улан-Удэ. Кумертауский завод обеспечит легкими вертолетами остальных заказчиков, в том числе и российские силовые ведомства.

