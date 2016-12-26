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Вертолеты Ка-226Т для поставок в Индию будут производить в Улан-Удэ

Холдинг «Вертолеты России» создаст дублирующее предприятие в столице Бурятии

Вертолеты Ка-226Т будут производить на Улан-Удэнском авиационном заводе. Холдинг «Вертолеты России» создает дублирующее производство для его ускоренного производства и поставок в Индию.

Кумертауское авиационное предприятие будет работать в кооперации с Улан-Удэнским авиазаводом по проекту Ка-226Т для Индии. В Кумертау сохранится полный цикл сборки легкого вертолета для российских госструктур, гражданских эксплуатантов и иностранных заказчиков.

Как передает ИА FlashSiberia, Улан-Удэнский завод приступил к освоению производства Ка-226Т. Всего на площадке предприятия планируется изготовить 60 вертолетов данной модификации.

Таким образом, холдинг перераспределил зоны ответственности между своими предприятиями. Ка-226 для Индии будет производиться в Улан-Удэ. Кумертауский завод обеспечит легкими вертолетами остальных заказчиков, в том числе и российские силовые ведомства.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Вертолеты Ка-226Т для поставок в Индию будут производить в Улан-Удэ

Холдинг «Вертолеты России» создаст дублирующее предприятие в столице Бурятии

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