Москалькова посетила граждан Украины в симферопольском СИЗО

Уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова вместе со своей украинской коллегой посетили граждан Украины, содержащихся в СИЗО в Симферополе.

«Вместе с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе», — написала Москалькова в Instagram.

По ее словам, Лутковская встретилась с тремя заключенными, в том числе с заместителем председателя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтемом Чийгозом.

Российский омбудсмен отметила, что, в свою очередь, собирается посетить задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Напомним, 21 ноября в Минобороны РФ сообщили, что служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

