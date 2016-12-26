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Москалькова посетила граждан Украины в симферопольском СИЗО

Омбудсмен намерена посетить задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова

Уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова вместе со своей украинской коллегой посетили граждан Украины, содержащихся в СИЗО в Симферополе.

«Вместе с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе», — написала Москалькова в Instagram.

По ее словам, Лутковская встретилась с тремя заключенными, в том числе с заместителем председателя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтемом Чийгозом.

Российский омбудсмен отметила, что, в свою очередь, собирается посетить задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Напомним, 21 ноября в Минобороны РФ сообщили, что служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Москалькова посетила граждан Украины в симферопольском СИЗО

Омбудсмен намерена посетить задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова

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