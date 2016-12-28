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Облучение без осложнений

Впервые в России на базе медучреждения заработал комплекс протонной терапии — революционного метода лечения онкологических заболеваний

Фото: TASS/AP/Petr David Josek

В Калужской области начали лечить онкологию методом протонной терапии. Он позволяет воздействовать на пораженную область, минимально травмируя здоровые ткани. С помощью протонного комплекса «Прометеус» можно проводить терапию для пациентов с опухолями сложной локализации ­— расположенными возле жизненно важных органов, а также для детей. Комплекс установлен в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба, в филиале ЦГБУ НМИРТ Минздрава РФ и будет обслуживать сотни пациентов в год. Это позволит множеству больных лечиться в России, а не за границей.

Протонный комплекс «Прометеус» был разработан и создан для лечения онкологических заболеваний учеными ЗАО «Протом» под руководством членкора РАН Владимира Балакина. Клинические испытания аппарата проводились на базе Протвинской городской больницы (в Подмосковье) с ноября 2015 года. Там же проходил обучение медицинский персонал, который теперь обслуживает аппарат в Обнинске. За год экспериментальной работы удалось пролечить более 60 пациентов с опухолями головы и шеи.

— Комплекс предназначен для высокоточной радиотерапии онкологических больных благодаря трехмерному многопольному облучению опухолей тонким сканирующим пучком протонов, — рассказал «Известиям» директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба, доктор медицинских наук, профессор Всеволод Галкин. — Ключевыми элементами комплекса являются малогабаритный синхротрон (диаметр 5 м, масса 20 т), не имеющий аналогов в мире, а также оригинальная система позиционирования пациента и планирования облучения.

— «Прометеус» не требует больших помещений, так называемых каньонов, и очень сильной и дорогостоящей радиационной защиты. Нам не пришлось переоборудовать под него лечебное учреждение. Он оказался настолько маленьким, что его удалось смонтировать в готовый каньон, предназначенный для аппаратов гамма-терапии, причем без ущерба для его характеристик, — уточнил заместитель гендиректора МРНЦ им. А.Ф. Цыба Сергей Иванов. — Компактность агрегата удешевила его стоимость, монтаж и сами процедуры. Это очень важно, так как дороговизна подобного оборудования была в России основным сдерживающим фактором в развитии этого направления. Надеюсь, теперь нам удастся наверстать упущенное.

Вторая уникальная особенность «Прометеуса» в том, что это первый именно медицинский протонный ускоритель, который смонтирован на базе медицинского учреждения.

— Протонной терапией во всем мире занимались давно, — отметил Сергей Иванов. —Разработки были и в Советском Союзе. Но лечение велось на базе физических институтов, где стояли ускорители, предназначенные для исследований в области фундаментальной физики. Оно шло в рамках экспериментальных научных работ, хоть и с хорошими результатами.

­По словам Всеволода Галкина, протонная терапия обеспечивает высокую точность облучения мишени и равномерное распределение дозовой нагрузки по всему объему опухоли. Точность позиционирования достигается за счет встроенного в установку рентгеновского томографа с конусным лучом.

— Терапия предоставляет уникальную возможность сфокусировать пучок на опухоли в глубине здоровой ткани, — пояснил Всеволод Галкин. — За счет пика Брэгга, присущего ускоренным частицам, наибольшая доза облучения в мишени «выгружается» на последних миллиметрах их пробега. При этом здоровые ткани, расположенные до брэгговского пика, получают значительно меньшую дозу, не вызывающую необратимых изменений в их структуре и функции. Особенно актуальным это становится, если опухоль расположена рядом с жизненно важными органами или тканями с высокой радиочувствительностью.

Точность воздействия также важна при лечении детей с опухолями головы и шеи, когда необходимо полностью исключить риск негативных последствий для растущего организма. В результате щадящего воздействия на здоровые ткани «Прометеус» позволяет существенно сократить реабилитационный период и повысить качество жизни онкологических больных.

Сама процедура внешне выглядит просто. Пациент находится в сознании. Он сидит в кресле и фиксируется в неподвижном положении, чтобы исключить смещение мишени. Процедура абсолютно безболезненная. Ее длительность зависит от размера опухоли, ее расположения и морфологической характеристики, стадии заболевания. В среднем на одну процедуру уходит от 15 минут до получаса. Самочувствие пациентов после процедуры намного лучше, чем после лучевой терапии.

— За время использования аппарата не было ни одного осложнения, которое не позволило бы закончить курс лечения. Пациенты нормально перенесли процедуру, мы получили ожидаемые результаты, — отметил академик РАН, генеральный директор ЦГБУ НМИРТ Минздрава РФ Андрей Каприн. — По сути терапия с помощью протонного ускорителя показана всем пациентам, которым показана лучевая терапия. По сравнению с традиционными методами лучевой терапии протонная терапия — метод, конечно, революционный. Он обладает очень большими преимуществами.

С помощью комплекса «Прометеус» на первом этапе работы будет проводиться протонная терапия больных с новообразованиями центральной нервной системы, опухолями основания черепа, шейного отдела позвоночника, артериовенозными образованиями, невриномами слухового нерва, аденомами гипофиза. С его помощью планируют лечить опухоли, локализованные в пазухах носа, носоглотке, слюнных железах, опухоли глаза. «Прометеус» эффективен при повторном облучении, а также при лечении метастазов в области головы и шеи.

По словам Сергея Иванова, программа-минимум предполагает отработку методики с использованием одного лечебного кресла. После будет понятно, какие оптимальные режимы аппарата следует использовать.

Создатели «Прометеуса» позиционируют его как достойную альтернативу лечению онкологических больных за границей. Только в МРНЦ им. А.Ф. Цыба за год может быть пролечено до тысячи пациентов.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве России, в ближайших планах ведомства развитие ионной и протонной терапии в России. В феврале 2017 года в Димитровграде будет приведен в действие первый в России физический протонный пучок, а на конец 2017 года планируется запуск первых протонных пушек, аналогичных «Прометеусу», которые будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Облучение без осложнений

Облучение без осложненийВпервые в России на базе медучреждения заработал комплекс протонной терапии — революционного метода лечения онкологических заболеваний

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