Ткачев: государство должно инвестировать в агросектор

Государство должно инвестировать в агропромышленный комплекс (АПК).

Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в своей статье в «Известиях», посвященной итогам года.

Он сообщил, что агросектору удалось добиться роста в непростые для экономики времена.

«Нам удалось не только сохранить, но и увеличить объем роста производства — до 4% (до этого рост был на уровне 3%)», – пишет министр.

В качестве главных причин таких показателей, Ткачев назвал два фактора. Во-первых, сельхозпроизводителям удалось воспользоваться введением ответных санкций в отношении импорта продовольствия из ряда стран и занять освободившиеся ниши.

Во-вторых, существенную роль сыграла поддержка отечественного производителя государством.

Благодаря этим мерам в аграрный сектор пришли инвесторы и принесли 300 млрд рублей.

Ткачев напомнил, что в 2005 году доля импортных продуктов на столах россиян составляла 60%. С каждым годом эта цифра становится все меньше. И при этом, рост производства тормозит скачки цен, и как следствие, инфляцию.

Разумеется, некоторые отрасли, такие как, молочное скотоводство или виноградарство результаты покажут не сразу, но министр сравнил инвестиции в них с вложениями в образование ребенка, которые обязательно принесут плоды.

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