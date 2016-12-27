Мужчина расстрелял двоих прохожих и двоих полицейских в Москве

Четверо человек были ранены в результате стрельбы, которую открыл из окна житель дома на западе Москвы. Он ранил двоих молодых людей 22 и 26 лет, а затем двоих полицейских, приехавших на место инцидента.

«Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе жилого дома на Ельнинской улице», — сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.

Раненые прохожие и сотрудники полиции отправлены в больницу. К дому, где засел стрелок, прибыли бойцы спецназа.