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СМИ: жительница Мытищ столкнула своего семилетнего сына с 15 этажа

От полученных травм ребенок скончался

Проживающая в Мытищах женщина столкнула своего семилетнего сына с 15 этажа.

Об этом сообщили СМИ в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия», - цитирует ТАСС заявление правоохранительных органов.

Следствие установило, что 34-летняя приезжая из Калужской области, вытолкнула из окна квартиры на 15 этаже дома в Мытищах, где она находилась, своего семилетнего сына.

Ребенок скончался на месте. О причинах инцидента не сообщается.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

СМИ: жительница Мытищ столкнула своего семилетнего сына с 15 этажа

От полученных травм ребенок скончался

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