Знаменитая исследовательница темной материи скончалась в США

Ушла из жизни прославленный астроном Вера Рубин, сделавшая колоссальный научный вклад в изучение феномена темной материи. Американской исследовательнице галактик было 88 лет.

Смерть ученой наступила 25 декабря, об этом ее сын, Аллан Рубин сообщил агентству The Associated Press.

Вера Рубин была ученицей советского астронома Георгия Гамова. Сферой ее интересов были принципы вращения галактик, изучая которые она доказала, что темной материи во Вселенной в 10 раз больше, чем считалось ранее.



Рубин выяснила, что возникновение галактик напрямую связано с количеством темной материи и темной энергии. Темной материей в астрономии называют предполагаемую форму материи, которую невозможно зафиксировать из-за отсутствия у нее электромагнитного излучения.

Вера Рубин до последних дней жизни занималась научной деятельностью, продолжая работать в Институте Карнеги в Вашингтоне. Астроном являлась членом американской Академии наук, была удостоена высшей награды – Национальной научной медали США.