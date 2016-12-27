Грабитель, ранивший пять человек в Москве, взял в заложники женщину

Злоумышленник, ранивший пятерых человек, в том числе троих полицейских, в районе Кунцево на западе Москвы, взял в заложники женщину.



Как информирует агентство «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову, мужчина, личность которого установлена, укрылся в квартире.



Силы спецназа принимают меры для освобождения заложницы.



По словам представителя СК, следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».



Напомним, инцидент произошел на Ельнинской улице у дома № 22. Полиция пыталась задержать подозреваемого в грабеже мужчину, но тот оказал вооруженное сопротивление. По словам Юлии Ивановой, мужчина стрелял из ружья. Кроме полицейских, пострадали сотрудники ГБУ «Жилищник», которые находились на месте происшествия.



Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.