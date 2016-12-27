СК РФ добился освобождения похищенного на Украине россиянина

Российским властям удалось добиться освобождения гражданина РФ Владимира Безобразова, который был похищен украинскими спецслужбами и осужден за вербовку граждан Украины в ополчение ЛНР и ДНР.

Следователями было установлено, что Безобразова похитили в июне 2014 года. Украинские спецслужбы задержали мужчину в Одессе, где тот отдыхал с семьей.

«Во время допросов, которые представители СБУ называли простой «душевной беседой», к Безобразову применяли физическое и психологическое насилие, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях», — сообщили в Следственном комитете, передает «Федеральное агентство новостей».

Также уточняется, что следователи СБУ оказывали на россиянина психологическое давление, в частности, угрожая убить его семью. Безобразову показывали фото его родных, стоящих под дулами автоматов. Его вынудили дать нужные СБУ показания, угрожая «отдать семью на растерзание «Правому сектору» (националистической экстремистской организации, запрещенной в РФ).

В марте 2015 года Безобразов получил тюремный срок. При выходе из суда гражданина РФ снова задержали сотрудники СБУ. До декабря 2016 года он находился в одной из тайных тюрем Украины без всяких на то оснований.

СК РФ и оперативные службы уже установили конкретных лиц, причастных к похищению мужчины. Расследование продолжается.