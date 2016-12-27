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В Москве заработало 146 остановок с зарядками для гаджетов

Всего установлено 220 новых павильонов, на 74 еще идут монтажные работы

Москвичи в ожидании общественного транспорта теперь смогут подзарядить свои телефоны и планшеты, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости построить маршрут с помощью навигатора. Соответствующим образом оборудованы уже 220 остановок нового типа.

В полном объеме пока функционируют 146 из них, на 74 завершаются пусконаладочные работы, сообщает сетевое издание m24.ru.

Новые павильоны оборудованы также информационным табло, где содержится информация о времени прибытия городского транспорта. Также большинство остановок оснащено системой видеонаблюдения.

Установка новых остановок проходила в рамках запуска новой маршрутной сети «Магистраль». Предполагается, что в результате изменения маршрутной сети общественного транспорта 450 тыс. жителей Центрального округа смогут перемещаться по центру столицы, экономя время на дорогу в метро, спуск под землю и пересадку между линиями подземки.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Москве заработало 146 остановок с зарядками для гаджетов

Всего установлено 220 новых павильонов, на 74 еще идут монтажные работы

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